Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες, σήμερα, να αναδιοργανώσετε τα οικονομικά σας και να βρείτε μια ιδανική συνταγή για να φέρετε περισσότερο χρήμα στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

ΤΑΥΡΟΣ

Η υπομονή σας θα είναι το όπλο σας απέναντι σε καταστάσεις που θα σας αιφνιδιάσουν, όχι πάντα ευχάριστα. Αν καταφέρετε να μετατρέψετε και το πείσμα σας σε στωικότητα, θα είναι ακόμα καλύτερα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θα υπάρξουν αρκετές δυσκολίες ως προς την προώθηση των σχεδίων σας, ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι γύρω σας στους οποίους άνετα μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια, ίσως και για μόνιμη συμπαράσταση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Είναι σημαντικό να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε ήρεμα ό,τι κι αν συμβεί στον επαγγελματικό ή οικογενειακό τομέα. Αν έχετε δίκιο σε όσα απευθύνετε στους άλλους, τότε το σύμπαν είναι με το μέρος σας.

ΛΕΩΝ

Συχνές και επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στα σχέδιά σας θα σας εκνευρίσουν και θα σας κάνουν να χάσετε τον ύπνο σας. Ηρεμήστε. Από αύριο ξεκινά μια νέα, πιο εποικοδομητική, περίοδος.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αποφύγετε έξοδα, δάνεια και ριψοκίνδυνες επιλογές οικονομικού χαρακτήρα. Μην αφήνετε εκκρεμότητες που θα δυσκόλευαν τις εξελίξεις. Κάποιοι ωστόσο μπορείτε να αξιοποιήσετε ευκαιρίες που θα σας βοηθούσαν να προβληθείτε.

ΖΥΓΟΣ

Οι ελεύθεροι φροντίστε να ελέγχετε την παρόρμησή σας σε στιγμές συναναστροφών που δεν εγγυώνται τίποτα περισσότερο από μία ευχάριστη και προσωρινή συγκυρία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Μπορεί να συγκινηθείτε από κάποιον άνθρωπο που θα συναντήσετε στον οποίο θα πρέπει να δώσετε και χρόνο για να ξεδιπλώσει τις πτυχές του χαρακτήρα του.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε θέματα που σας αφορούν, είτε προσωπικά είτε ως μέλος μιας ομάδας. Τα νεύρα και οι εντάσεις δεν θα λείψουν, για αυτό να είστε ήρεμοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Σας προβληματίζει και σας δυσκολεύει το γεγονός ότι σας ζητούν να συμβιβαστείτε με ανθρώπους με τους οποίους δυσκολεύεστε να συνεννοηθείτε και να συνεργαστείτε, γιατί πιστεύετε ότι αυτό σας εμποδίζει στην ομαλή επαγγελματική σας εξέλιξη.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και να έχετε πολύ περισσότερα, στη δουλειά σας, αν χειριστείτε τις καταστάσεις με διπλωματία, κάτι που, όμως, λείπει από εσάς.

ΙΧΘΥΕΣ

Το ότι υπάρχουν καταστάσεις που ακόμα δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί σας δυσκολεύει αρκετά και υπάρχουν αρκετές φορές που χάνετε την ψυχραιμία σας. Παραμείνετε αισιόδοξοι και μην αδρανείτε από το άγχος.