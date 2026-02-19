Ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε το 3-4-2-1 κι έκανε 6 αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με το προ 4 ημερών παιχνίδι με την ΑΕΛ στη Λεωφόρο, δίνοντας φανέλα βασικού στους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλο, Ρενάτο Σάντσες, Πάντοβιτς και Τεττέη, με τον τελευταίο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τη φανέλα του «τριφυλλιού» στην Ευρώπη.

Η Πλζεν είχε την πρώτη ευκαιρία στο 6’ με ένα σουτ έξω απ’ την περιοχή του Χροσόφσκι που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 11’ πήρε προβάδισμα με τον Βιζίνσκι, όταν σε λάθος του Πάντοβιτς ψηλά, η τσεχική ομάδα έφυγε στην κόντρα με τον Λαβάλ. Ο φορ της Πλζεν σούταρε δυνατά, ο Λαφόν απέκρουσε, όμως η μπάλα έφτασε στον Τσερβ που «έσπασε» την πάσα προς τον Βιζίνσκι που έκανε το 1-0 με πολύ δυνατό σουτ.

Στο 25’ ο Λαβάλ είχε άλλη μία τελική από πλάγια θέση, όμως το πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 31’ ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με τον Ανδρέα Τεττέη. Στην πρώτη φάση που «έσπασε» την τσεχική άμυνα, έπειτα απ’ το ένα-δύο του Κυριακόπουλου με τον Μπακασέτα, ακολούθησε η σέντρα του Πατρινού μπακ προς τον Τεττέη ο οποίος ισοφάρισε με εντυπωσιακή κεφαλιά σε 1-1

Ο Παναθηναϊκός μπήκε εντυπωσιακά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 51’ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία, όταν από σέντρα του Ίνγκασον, ο Τεττέη έπιασε την κεφαλιά αλλά ο Βίγκελε απέκρουσε με τα πόδια, ενώ η δεύτερη ενστικτώδης προσπάθεια του Έλληνα φορ πέρασε λίγο άουτ.

Στο 56’ ο Λαφόν απέκρουσε το πλαϊνό τετ-α-τετ του Σουαρέ πέφτοντας στη συνέχεια με αυτοθυσία στα πόδια του, ενώ στο 61’ ήρθε το γκολ της ανατροπής για τον Παναθηναϊκό με μία καταπληκτική ενέργεια του Ανδρέα Τεττέη. Ο διεθνής φορ πήρε την μπάλα λίγο κάτω απ’ τη μεσαία γραμμή, έκανε ότι… ήθελε τον Σπάτσιλ και με ένα υπέροχο τελείωμα έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Η Πλζεν έψαξε γκολ ισοφάρισης και το βρήκε στο 80’ όταν σε φάση διαρκείας η μπάλα δεν μπόρεσε να βγει απ’ την περιοχή του Παναθηναϊκού κι ο Λάντρα με ένα δυνατό φαλτσαριστό σουτ νίκησε τον Λαφόν που δεν μπόρεσε να αποκρούσει κι έκανε το 2-2, «παγώνοντας» το ΟΑΚΑ.

Στο 90’ ο Μπακασέτας έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ξαναδώσει προβάδισμα στο «τριφύλλι», ενώ στο 90’+4’ ο Λαφόν έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ του Μέμιτς, με το τελικό 2-2 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων και την πρόκριση να ξεκαθαρίζει την επόμενη εβδομάδα στην Τσεχία.

Διαιτητής: Νίκολας Γουόλς (Σκωτία)

Κίτρινες: 69’ Αντίνο, 69’ Ίνγκασον, 90’+4’ Πάλμερ-Μπράουν – 14’ Ντόσκι, 36’ Πανός

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά (82’ Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (65’ Αντίνο), Πάντοβιτς (65’ Τζούριτσιτς), Τεττέη (78’ Σφιντέρσκι).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Μέμιτς, Ντουέ, Σπατσίλ, Ντόσκι, Βιζίνσκι (75’ Σόικα), Χροσόφσκι, Τσερβ (75’ Βαλέντα), Σουαρέ (89’ Αντού), Πανός (58’ Λάντρα), Λαβάλ (58’ Βίντρα).