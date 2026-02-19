«Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι στην επίθεση και την άμυνα, κυκλοφορήσαμε την μπάλα καλά και πήραμε καθαρή νίκη, παίζουμε καλό μπάσκετ στο τουρνουά», είπε ο Τούρκος τεχνικός.

Για τον τελικό του Σαββάτου (21/02, 20:00) απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Αταμάν σημείωσε ότι πρόκειται για παιχνίδι ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες και εκτίμησε ότι η δύναμη της στιγμής και η κατάσταση των παικτών θα καθορίσουν τον νικητή. «Ο τελικός θα είναι ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες, θα κάνουμε τα πάντα για να το φέρουμε στους οπαδούς μας, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα όπως ο Ολυμπιακός», τόνισε, αποδίδοντας σημασία στην αγωνιστική προετοιμασία αλλά και στη σημασία που έχει για τους φιλάθλους. Παράλληλα υπενθύμισε ότι «Το τρόπαιο είναι μόνο ένα, όποιος βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση το Σάββατο θα τα καταφέρει».

Στο μέτωπο των μεταγραφικών ενισχύσεων, ο Αταμάν στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Χέιζ‑Ντέιβις, εκφράζοντας σεβασμό προς την εμπειρία και την εξυπνάδα του παίκτη. «Είναι πολύ έμπειρος και έξυπνος ο Χέιζ‑Ντέιβις, υπάρχει μεγάλος σεβασμός μεταξύ αυτού και των συμπαικτών του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο νέος παίκτης «Θα μας κάνει καλύτερους, έχει κάνει λίγες προπονήσεις. Θα μας δώσει πολλά».