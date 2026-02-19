Ενώ το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του, ο ίδιος έχει δώσει διαφορετικές περιγραφές, τόσο για τη σκηνή της δολοφονίας, όσο και για τα γεγονότα που προηγήθηκαν.





Τα νέα στοιχεία

Σύμφωνα με το MEGA, όλα όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των φυλακών, μαζί με τις πληροφορίες για τα όσα φέρεται να είπαν ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας αλλά και αυτόπτες μάρτυρες των δραματικών γεγονότων, ρίχνουν περισσότερο φως και ίσως εξηγούν γιατί ο αρχιφύλακας κατηγορείται πλέον για συνέργεια στο έγκλημα.

Υποστηρίζει πως όλα έγιναν πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβε να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο ο δράστης πήρε το όπλο στα χέρια του. Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας περιέγραψε τα γεγονότα δύο φορές. Στην πρώτη κατάθεση ανέφερε πως είδε τον δράστη να πυροβολεί το θύμα δύο φορές. Στη δεύτερη όμως το αρνήθηκε αν και παραδέχτηκε πως το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του.

Όπως διαπιστώθηκε, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης πυροβόλησε 3 φορές τον Έλληνα ισοβίτη σε ένα «τυφλό» σημείο από κάμερες του πρώην αρχιφυλακείου των φυλακών. Ο αρχιφύλακας ήταν σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από το θύμα. Αν και ο αρχιφύλακας ανέφερε αρχικά, στην πρώτη κατάθεσή του, πως είχε γίνει έλεγχος στο κελί του θύματος χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο, στη δεύτερη το αρνήθηκε. Ανέφερε μάλιστα πως υπήρχε καθεστώς φόβου και πως ήταν αδύνατον να ελεγχθεί το κελί του 43χρονου ισοβίτη.

Οι κάμερες ασφαλείας

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Στις 18:49 κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον δράστη να φτάνει στο κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα οι δυο τους κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας.

Στις 18:52 φτάνουν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου και συναντούν έναν συγκρατούμενό τους και τον αρχιφύλακα. Στις 18:56, ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα και ένα λεπτό πριν τις 19:00 το απόγευμα καταγράφονται δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να κινούνται στον διάδρομο με γρήγορα βήματα.