Με το άλμα στα 6,00 μ. βελτίωσε κατά επτά εκατοστά το φετινό παγκόσμιο ρεκόρ επιδόσεων, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε και στα 6,07 μ., κυνηγώντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, πίσω από τα 6,08 μ. που είχε πετύχει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τον Αύγουστο του 2025.

Στον αγώνα, ο Καραλής άφησε τα 5,45 μ. και 5,60 μ., πέρασε με την πρώτη τα 5,70 μ., προσπέρασε τα 5,80 μ. και ξεπέρασε με μία προσπάθεια και τα 5,90 μ. Το ίδιο ύψος πέρασαν επίσης ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν και ο Αμερικανός Ζάκερι Μπράντφορντ.

Δείτε το άλμα του Εμμανουήλ Καραλή