Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που θεωρείται θεμελιώδης για την αγωνιστική αναγέννηση της χώρας, τονίζοντας πως η παρουσία του στον πάγκο άλλαξε την πορεία της εθνικής ομάδας.

«Ο Σεπ θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας από τους πιο επιδραστικούς εθνικούς προπονητές στην ιστορία του δανικού ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας (DBU).

Ο Γερμανός στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής κέρδισε την Bundesliga το 1965 με τη φανέλα της Βέρντερ Βρέμης. Αγωνιζόταν ως αμυντικός, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να βάλει τέλος στην καριέρα του και να αρχίσει την προπονητική.

Πριν αναλάβει την Εθνική Δανίας είχε προπονήσει τη Βέρντερ Βρέμης, τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, την Εθνική Αϊτής και την Ζανγκτ Πάουλι.