Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να τον εμποδίσει να μπει στο νοσοκομείο και έκανε λόγο για επίθεση σε βάρος του, αλλά και κατά αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.

«Εγώ δεν τους βάζω να κάνουν τις διαδηλώσεις, απλώς εγώ δεν τους αποφεύγω. Συνήθως οι υπουργοί, όταν βλέπουν φασαρία, δεν πάνε καθόλου ή πάνε από την πίσω πόρτα. Έχω μια παγιωμένη άποψη μέσα μου, ο υπουργός εκπροσωπεί το κράτος και το κράτος δεν υποχωρεί. Σήμερα, π.χ., πήγα στο Αρεταίειο. Ήταν εκεί καμιά 15αριά, μου έλεγαν ότι είναι με τη Χαμάς και κάτι τέτοια, δεν έδωσα σημασία» είπε αρχικά ο υπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 για τα επεισόδια.

«Αν δεν ήταν σήμερα τα ΜΑΤ, θα με είχαν σκοτώσει. Θα με σκοτώνανε», πρόσθεσε.





“Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ έκαναν λάθος – Η Δημοκρατία δεν φοβάται”

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του το πρωί της Πέμπτης (19/2), στο πλαίσιο των εγκαινίων των ΤΕΠ, αναφέρθηκε και με ανάρτηση στα social media o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν κατηγόρησε το ΚΚΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά ότι συγκεντρώθηκαν για να τον εμποδίσουν «δια της βίας» να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του. Παράλληλα ευχαρίστησε τις δυνάμεις της Αστυνομίας και εργαζομένους του νοσοκομείου που τον χειροκρότησαν παρά την ένταση καταλήγοντας πως: «στην Δημοκρατία μας το δικαίωμα στην διαμαρτυρία είναι ιερό αλλά η βία δεν είναι ανεκτή. Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος. Η Δημοκρατία δεν φοβάται».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νικαίας με τους @mthemisto κ. Λίλιαν Βιλδιρίδη @gvrettakos @MLIVANOSGR @MARKOPOULODIMI2 και τον κ. Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του κατά +76%, έχει +65 ιατρούς, +135 νοσηλευτές, +133 άτομα λοιπό προσωπικό και σε αυτό το Νοσοκομείο επί θητείας μου εντάχθηκαν σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και εκτελούνται έργα συνολικής αξίας 30.000.000€. Για την ακρίβεια το Νοσοκομείο γίνεται καινούργιο και θα το παραδώσω στον διάδοχο μου καλύτερο από ποτέ.

Σε αυτό το Νοσοκομείο που έχουμε τόσο φροντίσει αποφάσισαν το @gt_kke η @ANTARSYAPress και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να συγκεντρωθούν και να με εμποδίσουν δια της βίας να μπω και να κάνω την δουλειά μου.

Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία τους άνδρες της Υ.ΜΕ.Τ, της ΔΡΑΣΗΣ και της ΟΠΚΕ οι οποίοι με γενναιότητα και επαγγελματισμό υπερασπίστηκαν στο πρόσωπό μου την Ελληνική Δημοκρατία και δεν τους άφησαν να κάνουν πραγματικότητα την επιθυμία τους.

Ευχαριστώ όμως ακόμη περισσότερο τους εργαζομένους του Νοσοκομείου που παρά την βία και τις ύβρεις ήρθαν, με χειροκρότησαν και με ευχαρίστησαν για όλα τα έργα που κάνουμε εκεί.

Στην Δημοκρατία μας το δικαίωμα στην διαμαρτυρία είναι ιερό αλλά η βία δεν είναι ανεκτή. Αν νόμιζαν ότι θα τους φοθηθώ και θα φύγω έκαναν λάθος. Η Δημοκρατία δεν φοβάται».

«Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα»

Νωρίτερα σήμερα, με έκτακτη παρέμβασή του στην εκπομπή του OPEN «10 Παντού», ο κ.Γεωργιάδης μίλησε για τα επεισόδια, τονίζοντας ότι κινδύνευσε σοβαρά η σωματική του ακεραιότητα. Ο κ.Γεωργιάδης μπήκε από διαφορετική είσοδο στο νοσοκομείο καθώς οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι τον εμπόδιζαν και φώναζαν «έξω, έξω!». «Μας πετάγανε νερά, αυγά, πέτρες. Μας σπρώχνανε και πίσω μου ήταν τα κάγκελα. Θα μπορούσα να είχα εγκλωβιστεί και να έχω τραυματιστεί σοβαρά», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας. «Θέλανε να φοβηθώ και να φύγω, αλλά αυτό δεν έγινε. αλίμονο σασν οι θεσμοί της Δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές», πρόσθεσε.

«Με την εργατική κινητοποίηση δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα σήμερα ήταν ότι είχαν προγραμματίσει να με εμποδίσουν να μπω μέσα στο νοσοκομείο. Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα. Τόσο από τα αντικείμενα που πετούσαν, νερά, πέτρες με είχαν εγκλωβίσει στα κάγκελα. Προφανώς ήθελαν να με εκφοβίσουν και να φύγω, κάτι που δεν έγινε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, η βία δεν είναι», τόνισε ο υπουργός Υγείας. Όπως είπε ακόμη «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό που επιτέθηκε πολύ άσχημα σωματικά και λεκτικά, όμως εγώ αποφάσισα να μην του κάνω μήνυση».





Το χρονικό

Αναλυτικά, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εγκαινίασε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, ο Σύλλογος Εργαζομένων πραγματοποίησε στάση εργασίας και συγκέντρωση. Στην ανακοίνωση τους αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι ο υπουργός «έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του», «έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο» και «έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρχαν 220 άτομα συγκεντρωμένα και σημειώθηκαν «μικρά επεισόδια». Τα πλάνα κατά την άφιξη του υπουργού δείχνουν, βέβαια, σφοδρές εντάσεις και «μάχες» σώμα με σώμα ανάμεσα σε εργαζομένους του νοσοκομείου, νοσηλευτές και αστυνομικούς. Έντονες ήταν οι λεκτικές αποδοκιμασίες κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος δυσκολεύθηκε να μπει στο νοσοκομείο λόγω των εντάσεων.





Γεωργιάδης: Το αναβαθμισμένο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Νίκαιας βελτιώνει την ποιότητα της επείγουσας φροντίδας

Εν μέσω επεισοδίων πραγματοποιήθηκαν σήμερα, παρουσία του υπουργού Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη, τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «’Αγιος Παντελεήμων». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, οι βουλευτές Β΄ Πειραιώς Γιώργος Βρεττάκος, Μιχάλης Λιβανός, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Τραγάκης, ο Διοικητής της 2ης Υ.ΠΕ. Χρήστος Ροϊλός και η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ελένη Κανταράκη.

Με τη λειτουργία του νέου ΤΕΠ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, αυξάνονται σημαντικά οι δυνατότητες εξυπηρέτησης, καθώς οι θέσεις εξέτασης στον Παθολογικό Τομέα ενισχύονται από 13 σε 19, με προοπτική επέκτασης έως 38, ενώ στον Χειρουργικό Τομέα οι 12 υφιστάμενες θέσεις μπορούν να φτάσουν τις 22. Παράλληλα, ο χώρος Fast Track επεκτείνεται από 2 σε 7 κλίνες, τα περιστατικά λοιμωδών νοσημάτων από 1 σε 6 θέσεις και οι κλίνες ανάνηψης από 2 σε 8. Επεκτείνεται, επίσης, ο χώρος διαλογής με διακριτή είσοδο για το ΕΚΑΒ, δημιουργείται Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 16 ασθενών και για πρώτη φορά λειτουργεί αυτόνομο Παιδιατρικό και Παιδοχειρουργικό ΤΕΠ. Η εγκατάσταση ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος με ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, ηλεκτρονική διαλογή και σύστημα ιχνηλάτησης ενισχύει ουσιαστικά την ταχύτητα και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από 15 ιατρούς και 38 νοσηλευτές, εξυπηρετώντας περισσότερους από 110.000 πολίτες ετησίως, ενώ το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, προστίθεται στην ανακοίνωση, στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» δρομολογούνται τρία ακόμη σημαντικά έργα που ενισχύουν περαιτέρω τις υποδομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

«Με την έναρξη λειτουργίας του νέου ΤΕΠ ξεκινά η αναδιαμόρφωση των παλαιών χώρων, όπου δημιουργείται για πρώτη φορά Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας δυναμικότητας 16 ασθενών.

Επιπλέον, προχωρά η αναδιαρρύθμιση και πλήρης ανακαίνιση του 1ου ορόφου του κεντρικού κτιρίου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και των συνθηκών νοσηλείας.

Τέλος, προβλέπεται η προσθήκη δύο επιπλέον ορόφων στο κτίριο του ΤΕΠ, όπου θα αναπτυχθούν νέα, σύγχρονα χειρουργεία και μονάδα κεντρικής αποστείρωσης, ενισχύοντας ουσιαστικά τη χειρουργική δυναμικότητα του Νοσοκομείου».

«Με τα επιπλέον έργα που δρομολογούνται στο Νοσοκομείο, ενισχύουμε συνολικά τις υποδομές»

O Υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Σήμερα παραδίδουμε στους πολίτες της Νίκαιας και του Πειραιά ένα σύγχρονο, πλήρως αναβαθμισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που αυξάνει ουσιαστικά τη δυναμικότητα και βελτιώνει την ποιότητα της επείγουσας φροντίδας. Με περισσότερες θέσεις εξέτασης, ενισχυμένες κλίνες, αυτόνομο Παιδιατρικό και Παιδοχειρουργικό ΤΕΠ και ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αξιοποιείται με σχέδιο και διαφάνεια, ώστε να αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις δημόσιες δομές υγείας. Και δεν σταματάμε εδώ: με τα επιπλέον έργα που δρομολογούνται στο Νοσοκομείο, ενισχύουμε συνολικά τις υποδομές του και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες τα επόμενα χρόνια».

Για εμβληματικό έργο, που αποτελεί έμπρακτη αποτύπωση του ΕΣΥ που αλλάζει, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. «Το νέο, σύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας “‘Αγιος Παντελεήμων”, ενός νοσοκομείου νευραλγικής σημασίας για όλο τον Πειραιά και την Δυτική Αθήνα, του οποίου οι υποδομές για δεκαετίες δεν είχαν αλλάξει ποτέ, παραδίδεται σήμερα σύγχρονο, ανακαινισμένο και ενισχυμένο. Εκτός της πλήρους ανακατασκευής των ΤΕΠ, δημιουργείται για πρώτη φορά χώρος Βραχείας Νοσηλείας, αυτόνομο Παιδιατρικό και Παιδοχειρουργικό ΤΕΠ και διακριτή είσοδο για την άμεση παραλαβή περιστατικών από το ΕΚΑΒ», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους. Κατέληξε ότι «έργα όπως αυτό αποτελούν τις εικόνες του μέλλοντος για ένα ΕΣΥ που αλλάζει, δυναμώνει, ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται».