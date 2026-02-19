Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 35,6 εκατ. ευρώ, που εκτελούνται ή προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στην περιοχή – στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την πραγματοποίηση 281 μεγάλων έργων υποδομής τα επόμενα χρόνια – με έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία, τις υποδομές πολιτισμού και αθλητισμού και την ιστορική παράδοση της μαραθώνιας διαδρομής.

Ειδικότερα, η συνάντηση εργασίας επικεντρώθηκε στα παρακάτω έργα:

– Παρεμβάσεις ανάδειξης της Μαραθώνιας Διαδρομής

Με προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ, το έργο θα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες παρεμβάσεων.

Η πρώτη αφορά σε εργασίες αποκατάστασης, αναβάθμισης και συντήρησης της περιοχής της αφετηρίας του Μαραθωνίου, καθώς και του γηπέδου που βρίσκεται κοντά σε αυτήν.

Η δεύτερη αφορά στην ανάδειξη και την προβολή, καθώς και την ενιαία οπτική ταυτότητα της Μαραθώνιας Διαδρομής, ώστε να αποκτήσει διακριτό χαρακτήρα ως μοναδική ιστορική, αθλητική και πολιτιστική διαδρομή διεθνούς εμβέλειας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και θεματικών σημείων ιστορικής πληροφόρησης κατά μήκος της διαδρομής, η δημιουργία μνημείων ή γλυπτικών συνθέσεων, η κατασκευή τοποσήμου στο σημείο εκκίνησης, η τοποθέτηση σήμανσης σε στύλους οδοφωτισμού, η εγκατάσταση ειδικού φωτισμού κ.α.

– Έργα θωράκισης από φυσικά φαινόμενα

Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο αντιμετώπισης αστοχιών ορυγμάτων και κατολισθήσεων από το Μικροχώρι Καπανδριτίου έως τον Βαρνάβα, με προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο των εργασιών έχει ήδη ολοκληρωθεί το δίκτυο διευθέτησης ομβρίων υδάτων έκτασης 2,5 χλμ., καθώς και η διαμόρφωση πρανών στο οδικό δίκτυο, σε συνολικό μήκος 12 χλμ.

Επισημαίνεται, ότι τον τελευταίο χρόνο ολοκληρώθηκαν δύο ακόμη σημαντικά έργα: η κατασκευή αγωγού ομβρίων στον Βαρνάβα, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ και η αντικατάσταση σωληνώσεων στο δίκτυο ύδρευσης Νέας Μάκρης, κόστους 4,2 εκατ. ευρώ.

– Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα

Το έργο, προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, αφορά την συνέχιση κατασκευής και την ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο θεμελίωσης.

Η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης προγραμματίζεται για τον Μάρτιο και η ανάδειξη του αναδόχου για τον Νοέμβριο, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται έως τον Μάρτιο του 2028.

– Αναβάθμιση Δημοτικών Σταδίων Μαραθώνα και Νέας Μάκρης

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου υπογράφηκε στις αρχές Δεκεμβρίου και προβλέπει την αναβάθμιση των ταρτάν των Δημοτικών Σταδίων Μαραθώνα και Νέας Μάκρης συνολικής έκτασης 11.560 τ.μ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 606.340 ευρώ.

Έργα υποδομής για το πολύπαθο Μάτι

Αμέσως μετά τη συνάντηση εργασίας, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Μαραθώνα, επισκέφθηκε την αφετηρία και σημεία της Μαραθώνιας Διαδρομής, το Δημοτικό Στάδιο Μαραθώνα και τον χώρο στον οποίο θα αναγερθεί το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

Στη συνέχεια μετέβη στο Μάτι, που δοκιμάστηκε σκληρά από τις πολύνεκρες πυρκαγιές του 2018, προκειμένου να επισκεφθεί την περιοχή που υλοποιούνται από την Περιφέρεια έργα υποδομής, συνολικού προϋπολογισμού 3,25 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν σε χώρους δασικής αναψυχής «έξυπνα» φωτιστικά σώματα led, συνδεδεμένα με κεντρικό σύστημα ελέγχου και τηλεδιαχείρισης. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή εγκαθίσταται ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης, με αισθητήρες, κάμερες και «έξυπνα» υδρόμετρα, τα οποία θα συνδέονται σε κεντρική πλατφόρμα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων.

«Ο Μαραθώνας δεν είναι απλώς ένα περιφερειακό στοίχημα, είναι στοίχημα εθνικού επιπέδου. Ο ιστορικός Μαραθώνιος δρόμος πρέπει να ανακτήσει τη θέση που του αξίζει, να επιστρέψει εκεί όπου γεννήθηκε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Πέραν των έργων που υλοποιούμε, υπάρχει ευρεία συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, ώστε να έχουμε ευχάριστα νέα τους επόμενους μήνες. Η ανάπλαση της αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής είναι ένα έργο-σημείο αναφοράς για όλη την ανθρωπότητα, που οφείλει να δημιουργεί συνθήκες αντάξιες της ιστορίας του Μαραθωνίου. Στόχος μας είναι τα έργα να ολοκληρωθούν με σοβαρότητα και συνέπεια»

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης για τη Μαραθώνια Διαδρομή και τις σχετικές υποδομές, με συμμετοχή της Περιφέρειας και των δήμων, καθώς, όπως επεσήμανε, «η συντήρηση, η φύλαξη και η αναβάθμιση τέτοιων υποδομών δεν μπορούν να βαραίνουν μόνο τους Δήμους. Είναι ένα εθνικό ζήτημα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται».