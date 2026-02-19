Στις 2 Οκτωβρίου, στην 2η αγωνιστική της φάσης, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο 37’, αλλά ο Ιάγκο Άσπας ισοφάρισε στο 45’+2’. Η Θέλτα πήρε το προβάδισμα με τέρματα του Μπόρχα Ιγκλέσιας στο 53’ και του Βιλότ Σβέντμπεργκ στο 70’ και επικράτησε με τελικό σκορ που της έδωσε προβάδισμα στη μεταξύ τους μονομαχία. Η αναμέτρηση επαναφέρει τα ίδια πρόσωπα στη συζήτηση για ρόλους, τακτική και επιλογές, ενώ οι δύο ομάδες έχουν πλέον διαφορετικές επιδόσεις και δυναμικές από εκείνο το πρώτο παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο κρίσιμο ματς με σημαντικές απουσίες και χωρίς τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο. Από το κέντρο και την επίθεση δεν μπορούν να συμβάλλουν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Λούκα Ιβανούσετς, Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Σουαλιό Μεϊτέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο ντέρμπι και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Τιμωρημένοι και εκτός είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο ίδιος ο Λουτσέσκου, που δεν θα καθίσει στον πάγκο, δημιουργώντας επιπλέον αναταράξεις στη διαχείριση του ρόστερ.

Στο διάστημα του 2026 ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε μόνον από τη Λιόν στη Γαλλία με 4-2, ένα αποτέλεσμα που σημάδεψε τη διοργάνωση και συνδέθηκε με τη θύμηση του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία. Στην League Phase η ομάδα τερμάτισε στη 17η θέση με 12 βαθμούς και 17-14 τέρματα. Στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου μετά από δύο νίκες επί του Παναθηναϊκού, 1-0 στη Λεωφόρο και 2-0 στην Τούμπα, και παραμένει σε απόσταση τριών βαθμών από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα με ένα ματς λιγότερο, μετά το 0-0 της 15ης Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η Θέλτα παρουσιάζεται σε καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με τον Οκτώβριο και φτάνει στην Τούμπα με διαφορετική αυτοπεποίθηση. Οι Γαλιθιάνοι ολοκλήρωσαν τη League Phase στη 16η θέση, με 15-11 τέρματα και έναν βαθμό παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Στη LaLiga φιγουράρουν στην 7η θέση, στο -1 από την Εσπανιόλ που κρατά σήμερα το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το σύνολο του Κλαούντιο Ζιραλδές έκανε σερί τεσσάρων νικών νωρίτερα, αλλά στη συνέχεια συμπλήρωσε τέσσερα ματς χωρίς νίκη (0-2-2) με 4-7 τέρματα, μένοντας στο 2-2 με την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη. Στατιστικά, η Θέλτα έχει περισσότερους βαθμούς μακριά από το «Μπαλαϊδος» (20) παρά στην έδρα της (14). Ο Ούγκο Σοτέλο είναι κεντρικός μέσος με 21 συμμετοχές και 1 ασίστ, κυρίως ως αναπληρωματικός, ενώ ο Άλβαρο Νούνιες δεν έχει αγωνιστεί καθόλου φέτος. Ο 37χρονος Ισπανός προπονητής δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τραυματισμών πέραν των Ούγκο Σοτέλο και Άλβαρο Νούνιες, αλλά αναμένονται αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το σαββατιάτικο ματς. Το παιχνίδι ξεκινά στις 19:45 και θα μεταδοθεί από Cosmote Sport 3.