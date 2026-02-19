Η παρουσία του είχε, όπως ανέφερε το παλάτι, προγραμματιστεί εκ των προτέρων και η άφιξή του στην αίθουσα της σχεδιάστριας Τόλου Κόκερ σημειώθηκε με χειροκροτήματα. Ο Κάρολος χαιρέτισε περαστικούς με νεύμα κατά την είσοδό του και κάθισε στην πρώτη σειρά των επίσημων προσκεκλημένων, όπου παρακολούθησε τη συλλογή της Βρετανο-Νιγηριανής σχεδιάστριας. Στην πρώτη σειρά συνομίλησε με τη Λόρα Γουίρ, επικεφαλής του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας, και με τη σχεδιάστρια Στέλλα Μακάρτνεϊ, ενώ το επίσημο πρόγραμμα της ημέρας προέβλεπε επίσης περιήγηση σε εκθέσεις στους χώρους της εβδομάδας μόδας, μεταξύ των οποίων και παρουσία σε έκθεση της Στέλλα Μακάρτνεϊ.

Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση προκειμένου να ανακριθεί βάσει υποψιών πως απέστειλε απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν.

Η είδηση οδήγησε σε άμεση δημόσια αντίδραση: το παλάτι εξέδωσε ανακοίνωση όπου ο Κάρολος διατύπωνε τη «βαθύτατη ανησυχία» του και υπογράμμιζε με σαφήνεια ότι «Επιτρέψτε μου να το δηλώσω ξεκάθαρα: η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της». Στην ίδια ανακοίνωση αναφερόταν επίσης ότι «η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας και να σας υπηρετούμε όλους», μια διατύπωση που το παλάτι χρησιμοποίησε για να περιγράψει την πρόθεσή του να συνεχίσει τις υποχρεώσεις του εντός του νομικού και θεσμικού πλαισίου. Τα επόμενα βήματα της έρευνας και τυχόν νομικές διαδικασίες παραμένουν υπό εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση.

Η παρουσία του Κάρολου στην εβδομάδα μόδας, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, εντάσσεται στην τυπική σειρά δημόσιων εμφανίσεων του 77χρονου μονάρχη.