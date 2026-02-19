Οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές βλέπουν στους «φακέλους Έπσταϊν» – που σήμερα οδήγησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου – την απόδειξη ότι οι πλούσιοι και ισχυροί σπανίως λογοδοτούν, ενώ πιστεύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να κρύβει πληροφορίες για τους «πελάτες» του χρηματιστή.

Ακολουθούν τα βασικά ευρήματα από μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που διεξήχθη μεταξύ 13-16 Φεβρουαρίου:

* Το 42% των Αμερικανών λέει ότι έχει ακούσει «πολλά» για τους φακέλους Έπσταϊν, το 47% έχει ακούσει «λίγα» ενώ ένας στους δέκα απάντησε ότι δεν έχει ακούσει τίποτα απολύτως για το θέμα.

* Σε ποστοστό 69% οι Αμερικανοί απάντησαν ότι συμφωνούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» με την άποψη ότι η υπόθεση αυτή «δείχνει ότι οι ισχυροί στις ΗΠΑ σπανίως λογοδοτούν για τις πράξεις τους».

* Το ⁠53% είπε ότι η άποψή τους περιγράφεται «πολύ» ή «εξαιρετικά καλά» από τη δήλωση ότι «οι φάκελοι Έπσταϊν μείωσαν την εμπιστοσύνη μου στους πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες της χώρας».

* Τρεις στους τέσσερις (ποσοστό 75%) πιστεύουν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να κρύβει πληροφορίες για τους φερόμενους πελάτες του Έπστιν, ο οποίος το 2008 είχε δηλώσει ένοχος σε κατηγορίες περί εξώθησης ανηλίκου σε πορνεία.

* Όταν ρωτήθηκαν αν συμφωνούν με τη δήλωση ότι «είναι πλέον καιρός η χώρα να προχωρήσει μπροστά και να σταματήσει να συζητά για τους φακέλους Έπσταϊν», το 67% των Ρεπουμπλικάνων και το 21% των Δημοκρατικών απάντησαν θετικά.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 1.117 ενηλίκων Αμερικανών και το περιθώριο λάθους ανέρχεται στο ±3%.