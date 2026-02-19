Το ANN έχει συσταθεί στο πλαίσιο ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης για το χαρτοφυλάκιο media της United Group, εισάγοντας εποπτεία από ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο, σαφώς ορισμένη συντακτική ηγεσία και ενισχυμένες δικλίδες ασφαλείας για τη λήψη αποφάσεων στις αίθουσες σύνταξης.

Το Adria News Network εισάγει συντακτικές διασφαλίσεις για τηλεοπτικά, έντυπα και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία, συμπεριλαμβανομένων των N1, Nova S, Vijesti και Danas, ενοποιώντας καταξιωμένα και αξιόπιστα ειδησεογραφικά brands, βραβευμένους δημοσιογράφους και έμπειρη συντακτική ηγεσία. Οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες που υπάγονται στο Adria News Network απασχολούν συνολικά περισσότερους από 1.000 δημοσιογράφους και εργαζομένους και εξυπηρετούν ένα κοινό άνω των 16 εκατ. ανθρώπων.

Η εισαγωγή του νέου πλαισίου διακυβέρνησης σημαίνει ότι τα ειδησεογραφικά μέσα πλέον θα αναφέρονται σε πλήρως ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς τη συμμετοχή στελεχών ή εκπροσώπων μετόχων από την United Group.

Απαρτιζόμενο από διεθνούς κύρους μέλη με βαθιά διεθνή εμπειρία σε media, διακυβέρνηση και ρυθμιστικά πρότυπα, το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Rani R. Raad. Η εμπειρία του Rani εκτείνεται σε περισσότερα από 25 χρόνια, με ρόλους όπως President of CNN Commercial Worldwide, CEO της International Media Investments (IMI) και President and Operating Partner της RedBird IMI. Στο πλευρό του βρίσκονται ο Nigel Baker, ανώτερο Βρετανό στέλεχος media που σήμερα προεδρεύει στο Sky News Board – ένα σώμα ειδικών που συστάθηκε για να διασφαλίζει τη συντακτική ανεξαρτησία του βρετανικού καναλιού – καθώς και ο Brent Sadler, βραβευμένος δημοσιογράφος και πρώην Senior International Correspondent του CNN. Ως Chief News Executive του ANN, ο Brent θα επιβλέπει τα συντακτικά πρότυπα (όπως ορίζονται από το ανεξάρτητο Συντακτικό Συμβούλιο), την ηγεσία των newsroom και την ακεραιότητα της δημοσιογραφίας του δικτύου. Ο Chief News Executive θα λειτουργεί βάσει των διαδικασιών διακυβέρνησης που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα επιβλέπει τα συντακτικά πρότυπα όπως ορίζονται από το Editorial Council και το Editorial Charter. Επιπλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Thomas Probst, Niall Martin και Kirenga Mbonampeka.

Για τη διασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας, η Adria News S.à r.l. έχει συστήσει ένα Συντακτικό Συμβούλιο (Editorial Council) που απαρτίζεται από αναγνωρισμένες διεθνείς προσωπικότητες του χώρου των μέσων ενημέρωσης. Το Συμβούλιο θα αναπτύξει και θα υιοθετήσει έναν Συντακτικό Χάρτη (Editorial Charter) ως μία από τις πρώτες επίσημες πράξεις του και, στη συνέχεια, θα παρέχει εξωτερική λογοδοσία και καθοδήγηση για τα συντακτικά πρότυπα, τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση.

Μέλη του Συντακτικού Συμβουλίου είναι οι:

Nigel Baker, Πρόεδρος του Συμβουλίου – ανώτερο Βρετανό στέλεχος media που σήμερα προεδρεύει στο Sky News Board, ένα σώμα ειδικών που συστάθηκε για να διασφαλίζει τη συντακτική ανεξαρτησία του βρετανικού καναλιού.

– ανώτερο Βρετανό στέλεχος media που σήμερα προεδρεύει στο Sky News Board, ένα σώμα ειδικών που συστάθηκε για να διασφαλίζει τη συντακτική ανεξαρτησία του βρετανικού καναλιού. Dr. May Chidiac – διεθνώς αναγνωρισμένη δημοσιογράφος, ηγετική μορφή στον χώρο των media και υπέρμαχος της ελευθερίας του Τύπου, η οποία απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση μετά την επιβίωσή της από απόπειρα δολοφονίας το 2005, ενώ υπερασπιζόταν με συνέπεια την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη Μέση Ανατολή.

– διεθνώς αναγνωρισμένη δημοσιογράφος, ηγετική μορφή στον χώρο των media και υπέρμαχος της ελευθερίας του Τύπου, η οποία απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση μετά την επιβίωσή της από απόπειρα δολοφονίας το 2005, ενώ υπερασπιζόταν με συνέπεια την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη Μέση Ανατολή. Simon Bucks – ανώτερο στέλεχος ραδιοτηλεοπτικών μέσων, μέλος του UK Ofcom Content Board και Honorary Secretary και Trustee της Royal Television Society.

Η συντακτική αρμοδιότητα των μέσων που υπάγονται στο Adria News Network διαχωρίζεται πλήρως από την εταιρική λήψη αποφάσεων. Το πλαίσιο διακυβέρνησης διασφαλίζει περαιτέρω τη συντακτική ανεξαρτησία όλων των ειδησεογραφικών μέσων και διασφαλίζει ότι καμία εξωτερική, μετοχική ή διοικητική επιρροή από τον Όμιλο δεν μπορεί να διαμορφώσει τη θεματολογία, τον τόνο ή την κρίση της συντακτικής κάλυψης.

Το μοντέλο αποσκοπεί στη διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, στην προστασία της συντακτικής ακεραιότητας από εξωτερικές παρεμβάσεις και στην παροχή σταθερότητας και σαφήνειας για δημοσιογράφους, εργαζομένους και κοινό.

Ο Rani R. Raad, νεοδιορισθείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Adria News S.à r.l. (ANN), δήλωσε:

«Το Adria News Network ξεκινά τη λειτουργία του με σαφή διακυβέρνηση, ανεξάρτητη ηγεσία και προστατευμένη συντακτική αρμοδιότητα. Η δική μας ευθύνη ως Διοικητικό Συμβούλιο είναι να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ισχύ και βιωσιμότητα του οργανισμού, προστατεύοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να ευημερεί η ανεξάρτητη δημοσιογραφία.»

Ο Nigel Baker, Πρόεδρος του Συντακτικού Συμβουλίου, δήλωσε:

«Το πλαίσιο αυτό παρέχει μια ισχυρή και αξιόπιστη βάση για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Το Adria News Network έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί απαλλαγμένο από εξωτερικές επιρροές, με σαφείς δικλίδες ασφαλείας για την προστασία της συντακτικής ακεραιότητας και τη διατήρηση των υψηλότερων επαγγελματικών προτύπων.»