Η 50χρονη ηθοποιός περιέγραψε πως, πριν γίνει γνωστή στο Χόλιγουντ, έζησε «μια εφιαλτική εμπειρία» στο πλατό, όταν ο φωτογράφος την φώναζε και την κακοποιούσε λεκτικά επί μακρό χρόνο, αφήνοντάς την να «μην αισθάνεται άνθρωπος», όπως είπε. «Σκέφτομαι στιγμές που είχα σε πλατό ή με σκηνοθέτες ή σε οντισιόν, πράγματα που σήμερα δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Και πριν από αυτό, ως μοντέλο», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι μοιράστηκε τη μνήμη αυτής της δουλειάς «τις προάλλες» με τις κόρες της. Η αφήγησή της περιλαμβάνει την ένταση της φωνής του φωτογράφου, την παρατεταμένη διάρκεια της συμπεριφοράς και την αίσθηση αποπροσωποποίησης που περιέγραψε.

Στην αφήγησή της παρέθεσε συγκεκριμένο απόσπασμα: «Έλεγα στις κόρες μου τις προάλλες για μια δουλειά που είχα – θυμάμαι αυτόν τον φωτογράφο να μου φωνάζει, να με κακοποιεί λεκτικά για περίπου 15 ώρες σε μια φωτογράφιση και απλώς να μην αισθάνομαι άνθρωπος», είπε, επιμένοντας στη διάρκεια και στη βαρύτητα της εμπειρίας. Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικά με σκηνοθέτες και οντισιόν, λέγοντας ότι σκέφτεται στιγμές που «σήμερα δεν θα μπορούσαν να συμβούν». Η αφήγηση περιλαμβάνει αναδρομικές αναμνήσεις από την περίοδο του μόντελινγκ και περιγράφει τη μετάβαση από εκεί σε ένα επάγγελμα όπου, όπως σημείωσε, η θέση και η φήμη δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα προστασία από τέτοιες συμπεριφορές.

Παρά την αναδρομή στο παρελθόν, η Θερόν τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν εξαλειφθεί από τον χώρο. «Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει. Πρόσφατα δούλεψα με έναν φωτογράφο που ερχόταν επιθετικά κοντά μου και έβαζε τα χέρια του πάνω μου, δένοντας το πουκάμισό μου. Έπρεπε να μιλήσω», ανέφερε, περιγράφοντας την ανάγκη άμεσης αντίδρασης όταν παραβιάζονται τα όρια. Στη συνέντευξη δεν έδωσε ονόματα ή συγκεκριμένες ημερομηνίες για το πρόσφατο περιστατικό, αλλά η περιγραφή υπογραμμίζει ότι η εμπειρία της δεν ήταν μεμονωμένη. Οι δηλώσεις της εγείρουν ζητήματα για τα επαγγελματικά όρια στις φωτογραφήσεις και για τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμενοι και παραγωγές αντιμετωπίζουν καταγγελίες και συμπεριφορές στο πλατό.

Η σταρ, που έχει συμμετάσχει στην παραγωγή της ταινίας «Atomic Blonde», στην οποία πρωταγωνίστησε το 2017, είπε ότι πάντα τη γοήτευε η ίδια η δουλειά της παραγωγής και «τα γρανάζια» που χρειάζονται για να στηθεί μια ταινία. «Όταν ξεκίνησα να παράγω, πριν από 25 χρόνια, κανείς δεν έπαιρνε τους ηθοποιούς στα σοβαρά. Έπαιρναν μια αναφορά στους τίτλους και κάποια χρήματα», σημείωσε, περιγράφοντας την αλλαγή ρόλων που ανέλαβε πίσω από τις κάμερες.