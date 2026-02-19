Ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να είπε πως έχει δώσει στον εαυτό του «10 ημέρες» προκειμένου να αποφασίσει εάν μια συμφωνία με το Ιράν είναι δυνατή, ότι ελπίζει πως θα είναι «ουσιαστική», ώστε να μην συμβούν «άσχημα πράγματα», ενώ λίγο αργότερα εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως «θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», επαναλαμβάνοντας πως «αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα συμβούν άσχημα πράγματα».

«Θα πρέπει ενδεχομένως να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ή ίσως όχι, θα καταλήξουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία. Θα το γνωρίζετε πιθανόν στις επόμενες 10 ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια ομιλία που εκφώνησε στην Ουάσιγκτον ενώπιον του «Συμβουλίου Ειρήνης», που συνεδρίασε για πρώτη φορά. «Καλές συνομιλίες διεξήχθησαν. Έχει αποδειχθεί, εδώ και χρόνια, ότι δεν είναι εύκολο να συναφθεί μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να συνάψουμε μια ουσιαστική συμφωνία, ειδάλλως θα συμβούν άσχημα πράγματα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ προσπαθεί να συνάψει μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν από τότε που ανέλαβε ξανά την προεδρία των ΗΠΑ πέρυσι. Ωστόσο, μετά την εγκατάλειψη ενός προηγούμενου γύρου συνομιλιών και την εντολή για επιθέσεις τον περασμένο Ιούνιο, ο Τραμπ ενδέχεται να επαναλάβει αυτό το μοτίβο σε μεγαλύτερη κλίμακα και υπάρχουν έξι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει τώρα.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απείλησε το Ιράν με μαζική απάντηση αν επιτεθεί στο Ισραήλ. «Αν οι αγιατολάχ κάνουν το λάθος να μας επιτεθούν, θα αντιμετωπίσουν μια απάντηση που δεν μπορούν καν να φανταστούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε στρατιωτική τελετή.

Η αμερικανική αρμάδα παίρνει θέση μάχης

Μπορεί ο Τραμπ να δείχνει ότι αφήνει τον πρώτο λόγο στη διπλωματία, ωστόσο την ίδια ώρα η αμερικανική αρμάδα έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στην περιοχή του Κόλπου, ενώ το USS Gerald Ford — το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ — θα μπορούσε να φτάσει στην περιοχή ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά από μια σειρά άλλων στρατιωτικών ενισχύσεων.

Η μεταφορά δύο αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, τα οποία μεταφέρουν το καθένα δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη και έχουν πλήρωμα χιλιάδων, δεν είναι ένα συχνό γεγονός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναπτύξει ξανά δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή τον Ιούνιο του 2025 κατά τους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στον πόλεμο των 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης έναν μεγάλο στόλο αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανοιχτές πηγές πληροφοριών στο X και τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24. Αυτά περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor, πολεμικά αεροσκάφη F-15 και F-16, καθώς και αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135 που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των επιχειρήσεών τους.

Τα μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών ανεφοδιασμού και των μαχητικών αεροσκαφών, μετατοπίζονται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις κινήσεις.

Σημειώνεται ότι το Ford είχε συμμετάσχει στην επιθετική δύναμη της Βενεζουέλας. Αυτό σηματοδοτεί μια γρήγορη ανατροπή για το Ford, το οποίο ο Τραμπ έστειλε από τη Μεσόγειο Θάλασσα στην Καραϊβική τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς η κυβέρνηση ενίσχυσε την τεράστια στρατιωτική παρουσία της εν όψει της αιφνιδιαστικής επιδρομής τον περασμένο μήνα, κατά την οποία συνελήφθη ο τότε πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο. Φαίνεται επίσης να έρχεται σε αντίθεση με την στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία δίνει έμφαση στο Δυτικό Ημισφαίριο έναντι άλλων περιοχών του κόσμου.

Το USS Ford ξεκίνησε την αποστολή του στα τέλη Ιουνίου 2025, πράγμα που σημαίνει ότι το πλήρωμα θα έχει συμπληρώσει οκτώ μήνες αποστολής σε δύο εβδομάδες. Αν και δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα παραμείνει το πλοίο στη Μέση Ανατολή, η κίνηση αυτή προετοιμάζει το πλήρωμα για μια ασυνήθιστα μακρά αποστολή.

Το USS Ford για ανεφοδιασμό στη Σούδα

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ έχει ήδη εισέλθει στη Μεσόγειο και αναμένεται την Κυριακή να καταπλεύσει στη Σούδα, όπου θα παραμείνει για τέσσερις ημέρες προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες.

Ακολούθως, θα αποπλεύσει από το λιμάνι των Χανίων και εκτιμάται ότι εντός 24ώρου θα προσεγγίσει το Ισραήλ, ενισχύοντας την αμερικανική και ισραηλινή αμυντική διάταξη.

Ετοιμότητα για χτύπημα

Ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι ο στρατός θα είναι έτοιμος για επίθεση μέχρι το Σαββατοκύριακο, μετά από σημαντική συγκέντρωση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το CNN. Ωστόσο, μια πηγή προειδοποίησε ότι ο Τραμπ έχει εκφραστεί ιδιωτικά τόσο υπέρ όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης και έχει ρωτήσει συμβούλους και συμμάχους για το ποια είναι η καλύτερη πορεία δράσης.

Μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν θα ήταν πιθανότατα μια μαζική, πολυεβδομαδιαία εκστρατεία που θα έμοιαζε περισσότερο με έναν πλήρη πόλεμο παρά με την στοχευμένη επιχείρηση του περασμένου μήνα στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται το Axios. Πάντως, η στρατιωτική και ρητορική κλιμάκωση του Τραμπ καθιστά δύσκολο για αυτόν να υποχωρήσει χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναφέρουν ότι η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford και της ομάδας κρούσης του στην Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες θα είναι ένας βασικός παράγοντας για το χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης για θέματα εθνικής ασφάλειας συναντήθηκαν την Τετάρτη (18/02) στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν. Ο Τραμπ ενημερώθηκε επίσης την ίδια μέρα από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, σχετικά με τις έμμεσες συνομιλίες τους με το Ιράν που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη μέρα. Δεν ήταν σαφές αν ο Τραμπ θα λάβει απόφαση μέχρι το Σαββατοκύριακο. «Αφιερώνει πολύ χρόνο στο να σκεφτεί το θέμα», ανέφερε μια πηγή.

Η ετοιμότητα των ΗΠΑ να επιτεθούν μέχρι το Σαββατοκύριακο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το CBS News. Οι διαπραγματευτές του Ιράν και των ΗΠΑ αντάλλαξαν σημειώσεις για τρεισήμισι ώρες την Τρίτη (17/02) κατά τη διάρκεια έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, αν και αποχώρησαν χωρίς να καταλήξουν σε σαφή απόφαση. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια «σειρά κατευθυντήριων αρχών», αν και ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι «υπάρχουν ακόμα πολλά λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λίβιτ, δήλωσε την Τετάρτη (18/02) ότι το Ιράν αναμένεται να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαπραγματευτική του θέση «στις επόμενες δύο εβδομάδες», αλλά δεν είπε αν ο Τραμπ θα αναβάλει τη στρατιωτική δράση εντός αυτού του χρονικού διαστήματος. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου για να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες με το Ιράν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Δεν πρόκειται να θέσω προθεσμίες εκ μέρους του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η Λέιβιτ. Πρόσθεσε ότι, ενώ «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη του επιλογή», η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι. «Υπάρχουν πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια επίθεση εναντίον του Ιράν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ βασίζεται «πρώτα και κύρια» στις συμβουλές της ομάδας εθνικής ασφάλειας του.

Από την πλευρά του, το Ιράν ενισχύει αρκετές από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας σκυρόδεμα και μεγάλες ποσότητες χώματος για να θάψει βασικές τοποθεσίες εν μέσω της στρατιωτικής πίεσης των ΗΠΑ, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες και αναλύσεις του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

Παράλληλα, αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περιφερειακή σύγκρουση σε μια Μέση Ανατολή που εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιχείρηση Midnight Hammer τον Ιούλιο του 2025 αποτέλεσε την πιο επιθετική στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ κατά του Ιράν, χρησιμοποιώντας νυχτερινά πλήγματα ακριβείας με stealth αεροσκάφη B-21 Raider και βόμβες βαθιάς διείσδυσης. Η επιχείρηση αυτή στόχευσε ευθέως τις βαριά οχυρωμένες υπόγειες βάσεις βαλλιστικών πυραύλων στα βουνά και τις υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης, προκαλώντας καίρια πλήγματα στις αμυντικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Αν και η επιχείρηση ανάγκασε το Ιράν σε προσωρινή υποχώρηση, η τωρινή κρίση δείχνει ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν οριστικό, με τον Τραμπ να επικαλείται την «ατελή» αυτή επιχείρηση για να δικαιολογήσει το νέο, μαζικότερο πολεμικό σχέδιο που ετοιμάζεται για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Τι μπορεί να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα

Ορισμένα γεγονότα του ημερολογίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα μιας επίθεσης. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες — παραδοσιακά μια στιγμή παγκόσμιας ενότητας — ολοκληρώνονται την Κυριακή (22/02). Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί επίθεση πριν από τότε. Εν τω μεταξύ, το Ραμαζάνι ξεκίνησε την Τετάρτη (18/02).

Ορισμένοι αξιωματούχοι από τις συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή — οι οποίες έχουν ασκήσει πιέσεις κατά της επίθεσης, φοβούμενες την αποσταθεροποίηση της περιοχής — δήλωσαν ότι μια επίθεση κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα των μουσουλμάνων θα εκφραζόταν ως έλλειψη σεβασμού εκ μέρους των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα εκφωνήσει την ετήσια ομιλία του για την κατάσταση του Έθνους την Τρίτη (24/02). Οι βοηθοί του έχουν δηλώσει ότι η ομιλία αυτή πιθανότατα θα αποτελέσει την αφετηρία για το μήνυμα του Τραμπ σχετικά με τα εσωτερικά ζητήματα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν είναι σαφές εάν ο πρόεδρος λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε από αυτά τα γεγονότα καθώς σταθμίζει τις επιλογές του.

Ο Τραμπ, στις δηλώσεις του για το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την υποστήριξη του αμερικανικού κοινού ή του Κογκρέσου για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα. Έχει υπαινιχθεί την επιθυμία του για αλλαγή καθεστώτος και έχει επιμείνει ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν έχει διευκρινίσει ποιοι ακριβώς θα είναι οι στόχοι του σε περίπτωση που διατάξει επίθεση.

Έξι λόγοι για τους οποίους ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται στο χείλος του πολέμου

Ένας πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι επικείμενος — και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενδέχεται να πατήσει σύντομα το κουμπί. Ο Τραμπ προσπαθεί να συνάψει μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν από τότε που ανέλαβε ξανά την προεδρία των ΗΠΑ πέρυσι. Ωστόσο, μετά την εγκατάλειψη ενός προηγούμενου γύρου συνομιλιών και την εντολή για επιθέσεις τον περασμένο Ιούνιο, ο Τραμπ ενδέχεται να επαναλάβει αυτό το μοτίβο σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ακολουθούν έξι λόγοι για τους οποίους οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται στο χείλος του πολέμου.

Μακροχρόνια διαμάχη για τα πυρηνικά

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν διεξάγει επί μήνες συνομιλίες για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας. Οι διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα συνήψε συμφωνία το 2015 με αυτόν ακριβώς τον στόχο, αλλά ο Τραμπ την εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, προτιμώντας μια προσέγγιση «μέγιστης πίεσης». Ο πρώην πρόεδρος Μπάιντεν δεν κατάφερε να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία. Ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία επιθυμώντας επίσης μια συμφωνία.

Αφού έληξε η προθεσμία των 60 ημερών που είχε θέσει ο Τραμπ στο Ιράν για την επίτευξη νέας πυρηνικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν. Οι ΗΠΑ εντάχθηκαν στον αγώνα του Ισραήλ λίγες μέρες αργότερα και βομβάρδισαν τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ο Τραμπ επέστρεψε αργότερα στην πίεση προς το Ιράν για να συνάψει συμφωνία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί μια νέα πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά ο πρόεδρος και οι σύμμαχοί του έχουν κατά καιρούς υποδείξει ότι θα ήθελαν να δουν μια αλλαγή καθεστώτος — υπονοώντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να υπερβεί κατά πολύ τους πυρηνικούς στόχους.

Δολοφονίες διαδηλωτών

Ο Τραμπ έφτασε κοντά στο να επιτεθεί στο Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου λόγω των δολοφονιών χιλιάδων διαδηλωτών από το ιρανικό καθεστώς. Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν λόγω οικονομικών προβλημάτων, με ορισμένους διαδηλωτές να απαιτούν αλλαγή καθεστώτος. Ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν αν σκότωναν διαδηλωτές. «Είμαστε έτοιμοι για δράση», δήλωσε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έδρασαν σκληρά, με πολλές αναφορές να αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε χιλιάδες. Το καθεστώς μπλόκαρε επίσης την πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο και έκλεισε τον εναέριο χώρο του. Ο Τραμπ ανέβαλε την απόφασή του, εν μέρει επειδή οι ΗΠΑ δεν διέθεταν στην περιοχή τα στρατιωτικά μέσα που είχαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου. Στη συνέχεια, επανέλαβε τις πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν, ενώ παράλληλα έστειλε πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στον Κόλπο.

Last night I witnessed first hand the crew of @CVN78_GRFord’s unmatched ability to conduct continuous combat operations at all hours. pic.twitter.com/40jGzSy0dG — Secretary of the Navy John C. Phelan (@SECNAV) April 11, 2025

Το «όπλο του Τσέχοφ»

Έχοντας επαναλάβει τις απειλές του κατά του ιρανικού καθεστώτος και έπειτα στέλνοντας δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή, ο Τραμπ έχει δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες σε παγκόσμιο επίπεδο ότι θα επιτεθεί στο Ιράν αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει γρήγορα μια συμφωνία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμφωνία είναι κοντά, αλλά υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο πόλεμος είναι σύμφωνα με το Axios.

Το να υποχωρήσει τώρα δεν ταιριάζει με τον χαρακτήρα του Τραμπ. Είναι λίγο σαν το όπλο του Τσέχοφ. Συνήθως, δεν μετακινείς δύο αεροπλανοφόρα και εκατοντάδες αεροσκάφη σε θέση, εκτός αν σκοπεύεις να τα χρησιμοποιήσεις.

Πίεση από το Ισραήλ

Η ισραηλινή κυβέρνηση προετοιμάζεται για πόλεμο και υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη επιχείρηση, πολύ πέρα από τις μικρές επιθέσεις που εξέταζε ο Τραμπ τον Ιανουάριο. Αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες αναμένουν μια πολύ ευρύτερη αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία από αυτή του περασμένου Ιουνίου. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των πυρηνικών συνομιλιών, ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συντονίζονταν στενά και συμφώνησαν να ασκήσουν νέα οικονομική πίεση στο Ιράν.

Η ισραηλινή κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα σενάριο πολέμου εντός των επόμενων ημερών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει στόχους που αποσκοπούν στην ανατροπή του καθεστώτος, εκτός από την καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του.

Ο παράγοντας πετρέλαιο

Η τρέχουσα αγορά πετρελαίου μπορεί να προσφέρει μια στρατηγική ευκαιρία στον Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν — οι αγορές είναι καλά εφοδιασμένες, οι τιμές είναι σχετικά χαμηλές, η αύξηση της ζήτησης είναι μέτρια και οι δυνατότητες του Ιράν ως αντιπροσώπου έχουν αποδυναμωθεί. Οι τιμές θα ανέβουν σημαντικά σε περίπτωση επίθεσης. Ωστόσο, η αύξηση θα είναι πιθανώς περιορισμένη — σε δολάρια και σε διάρκεια — εάν δεν χαθούν πραγματικά βαρέλια ή ακόμη και αν διαταραχθούν μόνο οι εξαγωγές του Ιράν.

Το στενό του Ορμούζ είναι το σημείο διέλευσης για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Το Ιράν δεν έχει υλοποιήσει τις επανειλημμένες απειλές του να το κλείσει εντελώς από τη δεκαετία του 1980, ακόμη και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης του περασμένου έτους.

Αίσθηση αδυναμίας του καθεστώτος

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να πείσει τον Τραμπ ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για επίθεση είναι η αντιληπτή αδυναμία του ιρανικού καθεστώτος μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες και τις καταστροφικές επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ πέρυσι. Το Ιράν σίγουρα θα ανταποδώσει, αλλά οι ισραηλινοί και αμερικανοί αξιωματούχοι μπορεί να θεωρούν ότι τα αντίποινα θα είναι πιο περιορισμένα τώρα από ό,τι σε μερικούς μήνες ή χρόνια από τώρα.

Ένας λόγος είναι ότι το δίκτυο των αντιπροσώπων του Ιράν έχει εξαντληθεί από το Ισραήλ τα τελευταία δύο χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η τρέχουσα κατάσταση καθιστά αυτή την επικείμενη μάχη υπαρξιακή για το καθεστώς, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο κλιμάκωσης.