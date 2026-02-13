Η προγραμματισμένη αποστολή του USS Gerald R. Ford στη Μέση Ανατολή έρχεται μετά την πρόταση του Τραμπ, λίγες μόνο ημέρες νωρίτερα, για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με τους Ιρανούς. Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν υλοποιήθηκαν, καθώς ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας της Τεχεράνης επισκέφθηκε το Ομάν και το Κατάρ αυτή την εβδομάδα και αντάλλαξε μηνύματα με τους μεσάζοντες των ΗΠΑ.

Ήδη, οι αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άλλη περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία εξακολουθεί να ταλανίζεται από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί αρχίζουν να πραγματοποιούν τελετές πένθους 40 ημερών για τους χιλιάδες νεκρούς της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα τον περασμένο μήνα, αυξάνοντας την εσωτερική πίεση που αντιμετωπίζει η Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία έχει πληγεί από τις κυρώσεις.

Η αποστολή του Ford, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα The New York Times, θα φέρει δύο αεροπλανοφόρα και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία τους στην περιοχή. Ήδη, το USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά του αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα. Το πρόσωπο που μίλησε στο Associated Press για την αποστολή το έκανε υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσει τις στρατιωτικές κινήσεις.

Το Ford είχε συμμετάσχει στην επιθετική δύναμη της Βενεζουέλας

Αυτό σηματοδοτεί μια γρήγορη ανατροπή για το Ford, το οποίο ο Τραμπ έστειλε από τη Μεσόγειο Θάλασσα στην Καραϊβική τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς η κυβέρνηση ενίσχυσε την τεράστια στρατιωτική παρουσία της εν όψει της αιφνιδιαστικής επιδρομής τον περασμένο μήνα, κατά την οποία συνελήφθη ο τότε πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο. Φαίνεται επίσης να έρχεται σε αντίθεση με την στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία δίνει έμφαση στο Δυτικό Ημισφαίριο έναντι άλλων περιοχών του κόσμου.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη το Ιράν ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας με την κυβέρνησή του θα ήταν «πολύ τραυματική». Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα. «Υποθέτω ότι τον επόμενο μήνα, κάτι τέτοιο», είπε ο Τραμπ σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Θα πρέπει να γίνει γρήγορα. Θα πρέπει να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα». Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια δεύτερη αεροπλανοφόρο ομάδα κρούσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ είχε μακρές συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου την Τετάρτη (13/02) και δήλωσε ότι επέμεινε στον ηγέτη του Ισραήλ ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πρέπει να συνεχιστούν. Ο Νετανιάχου προτρέπει την κυβέρνηση να πιέσει την Τεχεράνη να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της και να σταματήσει την υποστήριξή της σε μαχητικές ομάδες όπως η Χάμας και η Χεζμπολάχ, ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Το USS Ford ξεκίνησε την αποστολή του στα τέλη Ιουνίου 2025, πράγμα που σημαίνει ότι το πλήρωμα θα έχει συμπληρώσει οκτώ μήνες αποστολής σε δύο εβδομάδες. Αν και δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα παραμείνει το πλοίο στη Μέση Ανατολή, η κίνηση αυτή προετοιμάζει το πλήρωμα για μια ασυνήθιστα μακρά αποστολή. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα της Washington Post για σχόλιο.

Η αποστολή του Ford έρχεται την ώρα που το Ιράν πενθεί

Το Ιράν αντιμετωπίζει στο εσωτερικό του μια οργή που εξακολουθεί να σιγοβράζει λόγω της ευρείας καταστολής κάθε διαφωνίας στην Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτή η οργή ενδέχεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι οικογένειες των νεκρών αρχίζουν να τηρούν την παραδοσιακή 40ήμερη περίοδο πένθους για τους αγαπημένους τους. Ήδη, βίντεο στο διαδίκτυο έχουν δείξει πενθούντες να συγκεντρώνονται σε διάφορα μέρη της χώρας, κρατώντας πορτρέτα των νεκρών τους.

Ένα βίντεο φέρεται να δείχνει πενθούντες σε ένα νεκροταφείο στην επαρχία Ραζαβί Κορασάν του Ιράν, όπου βρίσκεται η πόλη Μασάντ, την Πέμπτη (12/02). Εκεί, με ένα μεγάλο φορητό ηχείο, οι άνθρωποι τραγούδησαν το πατριωτικό τραγούδι «Ey Iran», που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1940 στο Ιράν υπό την κυριαρχία του Σάχη Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί. Αν και αρχικά απαγορεύτηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν το έχει χρησιμοποιήσει για να συγκεντρώσει υποστήριξη. «Ω Ιράν, γη γεμάτη κοσμήματα, το έδαφός σου είναι γεμάτο τέχνη», τραγουδούσαν. «Είθε οι κακές ευχές να είναι μακριά από σένα. Είθε να ζήσεις αιώνια. Ω εχθρέ, αν είσαι ένα κομμάτι γρανίτη, εγώ είμαι σίδερο».