Και στις πέντε χώρες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση — ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία — η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος. Οι Αμερικανοί, Καναδοί, Γάλλοι και Βρετανοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι η έκρηξη του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου είναι πιο πιθανή από ό,τι απίθανη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Το ποσοστό των ψηφοφόρων που προβλέπουν μια νέα παγκόσμια σύγκρουση έχει αυξηθεί σημαντικά από τότε που η ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων Public First έθεσε το ερώτημα αυτό τον Μάρτιο του 2025. «Η αλλαγή στη στάση του δυτικού κοινού σε λιγότερο από ένα χρόνο αντικατοπτρίζει μια δραματική μετακίνηση προς έναν πιο ανασφαλή κόσμο, όπου ο πόλεμος θεωρείται πιθανός και οι συμμαχίες είναι ασταθείς», δήλωσε ο Σεμπ Ράιντ, επικεφαλής δημοσκοπήσεων της Public First.

Ωστόσο, η δημοσκόπηση του POLITICO αποκάλυψε επίσης την περιορισμένη προθυμία του δυτικού κοινού να κάνει θυσίες για να χρηματοδοτήσει περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες. Αν και υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών σε γενικές γραμμές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τον Καναδά, η υποστήριξη αυτή μειώθηκε απότομα όταν οι πολίτες έμαθαν ότι αυτό μπορεί να σημαίνει αύξηση του δημόσιου χρέους, περικοπές σε άλλες υπηρεσίες ή αύξηση των φόρων.

«Η δημοσκόπησή μας δείχνει ότι η αυξανόμενη ανησυχία για τον πόλεμο δεν δίνει στους ηγέτες το δικαίωμα να δαπανήσουν μεγάλα ποσά για την άμυνα», δήλωσε ο Ράιντ. «Αν μη τι άλλο, οι ψηφοφόροι είναι πλέον λιγότερο πρόθυμοι να κάνουν τις απαραίτητες παραχωρήσεις για τη βελτίωση της στρατιωτικής ασφάλειας. Έτσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε δύσκολη θέση — δεν μπορούν να βασιστούν στις ΗΠΑ, δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως λόγο για να επενδύσουν στο εσωτερικό και βρίσκονται υπό μεγαλύτερη πίεση να λύσουν επειγόντως αυτό το ζήτημα για έναν κόσμο όπου οι συγκρούσεις φαίνονται πιο κοντά από ποτέ».

Τα ευρήματα, που βασίζονται σε έρευνες σε περισσότερους από 2.000 ψηφοφόρους σε κάθε χώρα μεταξύ 6 και 9 Φεβρουαρίου, αποκαλύπτουν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ καθώς προσπαθούν να ενισχύσουν την ασφάλεια σε μια εποχή που τα δημόσια οικονομικά είναι περιορισμένα. Αυτή η προσπάθεια θα διαμορφώσει τις συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών από όλο τον κόσμο καθώς κατευθύνονται προς τη Γερμανία για την ετήσια Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου που ξεκινά την Παρασκευή (13/02).

Χωρίς κανένα σημάδι για το άμεσο τέλος του τετραετούς πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και με τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν, τη Συρία, τη Βενεζουέλα και την Αφρική υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί ψηφοφόροι βλέπουν έναν αυξανόμενο κίνδυνο παγκόσμιου συγκρούσεων. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το 43% πιστεύει ότι είναι «πιθανό» ή «πολύ πιθανό» να ξεσπάσει ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος έως το 2031 — από 30% τον Μάρτιο του 2025. Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί — 46% — πιστεύουν ότι είναι «πιθανό» ή «πολύ πιθανό» να ξεσπάσει ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος έως το 2031 — από 38% πέρυσι. Μεταξύ των πέντε χωρών, μόνο οι Γερμανοί πιστεύουν συνολικά ότι δεν είναι πιθανό να ξεσπάσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος τα επόμενα πέντε χρόνια.

Όσον αφορά τη συμμετοχή μεμονωμένων χωρών σε στρατιωτικές ενέργειες, οι Αμερικανοί ερωτηθέντες ήταν οι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η χώρα τους θα βρεθεί σε πόλεμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ακολουθούμενοι από τους ερωτηθέντες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενδέχεται να είναι πιο προετοιμασμένες για σύγκρουση από άλλες χώρες και ότι η εικόνα του Τραμπ ως «προέδρου της ειρήνης» δεν πείθει τους ψηφοφόρους στη χώρα του. Τουλάχιστον ένας στους τρεις ανθρώπους στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τον Καναδά πιστεύει ότι είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί πυρηνικό όπλο σε έναν πόλεμο τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Ρωσία θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην Ευρώπη, ενώ οι Καναδοί θεωρούν την Αμερική του Τραμπ ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ασφάλεια. Στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η δεύτερη μεγαλύτερη απειλή θεωρείται ότι είναι οι ΗΠΑ, τις οποίες οι ερωτηθέντες ανέφεραν πολύ πιο συχνά από την Κίνα.

Πόσο θα κοστίσει αυτό;

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά δήλωσε ότι η χώρα τους πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, με αυτό το συναίσθημα να είναι ισχυρότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Το ερώτημα όμως είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί. Η δημοσκόπηση του POLITICO έδειξε ότι η υποστήριξη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών μειώθηκε όταν οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να εξετάσουν αν η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να προέλθει από περικοπές σε άλλους προϋπολογισμούς, από την αύξηση του δημόσιου δανεισμού ή από την αύξηση των φόρων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το γαλλικό και το γερμανικό κοινό είναι πλέον λιγότερο διατεθειμένο να υποστηρίξει την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής δαπανών σε σύγκριση με πέρυσι. Στη Γερμανία, οι αμυντικές δαπάνες ήταν μία από τις λιγότερο δημοφιλείς χρήσεις των χρημάτων, μπροστά μόνο από την εξωτερική βοήθεια. Το 2025, το 40% του γαλλικού κοινού και το 37% του γερμανικού κοινού δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την αύξηση των αμυντικών δαπανών όταν αναφέρθηκαν οι αντισταθμίσεις. Φέτος, η υποστήριξη για αυτό μειώθηκε σε μόλις 28% στη Γαλλία και 24% στη Γερμανία. Και οι δύο χώρες είναι πλέον πιο πιθανό να αντιταχθούν στην αύξηση των δαπανών για την άμυνα, όταν πρέπει να εξετάσουν πώς θα πληρώσουν το λογαριασμό.

Η δημοσκόπηση του POLITICO έδειξε ότι υπάρχει επίσης σημαντική σκεπτικιστική στάση του κοινού όσον αφορά τη δημιουργία μόνιμου στρατού της ΕΕ υπό μια κεντρική διοίκηση, μια ιδέα που έχει αναφερθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση έλαβε την υποστήριξη μόνο του 22% των πολιτών στη Γερμανία και του 17% στη Γαλλία. Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ήταν πιο δημοφιλής στη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου περίπου το ήμισυ των πολιτών υποστηρίζει την ιδέα.