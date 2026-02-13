Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ειδοποιήθηκε την Παρασκευή για τη φωτιά, ο 48χρονος ζούσε όταν ξέσπασαν οι φλόγες στο όχημα ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι του λείπουν τα μπροστινά δόντια του και κάποια οστά από το σώμα του.





Το θύμα βρέθηκε ξαπλωμένο στη θέση του συνοδηγού, ενώ δύο καπάκια από τα μπιτόνια που είχε γεμίσει νωρίτερα στο βενζινάδικο εντοπίστηκαν στο όχημα, αλλά όχι τα ίδια τα μπιτόνια.