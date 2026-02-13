Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους», υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε το απόρρητο και η νομιμότητα, καθώς διέρρευσαν στοιχεία της δικογραφίας στον αντίδικο υπουργό πριν καν φτάσουν στον Εισαγγελέα. Η κα Κωνσταντοπούλου έθεσε μάλιστα ζήτημα παραμονής της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας και κάλεσε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να ζητήσει την παραίτηση Γεωργιάδη, ειδάλλως να παραιτηθεί ο ίδιος.

Η απάντηση της ΕΛΑΣ

Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες.