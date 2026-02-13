Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 571) η υπ’ αριθμ. 9336/9-2-26 η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση ενίσχυσης, με τη μορφή επιχορήγησης, σε επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 στη Χίο.

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ καθορίζεται το πλαίσιο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από τις πληγείσες επιχειρήσεις. Χθες, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ στην οποία οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026.

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει έμπρακτα ότι στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες της Χίου, που δοκιμάστηκαν σκληρά από τις πυρκαγιές. Με σχέδιο, ταχύτητα και θεσμική σοβαρότητα, προχωρούμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας », δήλωσε σχετικά με αυτή την εξέλιξη ο βουλευτής Χίου της ΝΔ Νότης Μηταράκης.