Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ στη Χαλκίδα, δίπλα σε μηχάνημα ΑΤΜ, όταν ξαφνικά έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, ο οποίος μαζί με άλλα άτομα επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά έως ότου φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα και έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή στις εγκαταστάσεις του καταστήματος.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.