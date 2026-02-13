Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν ακόμα δύο αλλοδαποί, που κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, ο 34χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί ιδιόκτητο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν και οι άλλοι δύο αλλοδαποί. Από την έρευνα που επακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι τελευταίοι είχαν εισέλθει προχθές (10-02-2026) το βράδυ παράνομα στη χώρα μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου, από όπου τους παρέλαβε ο 34χρονος για να τους μεταφέρει στην Αθήνα έναντι άγνωστης αμοιβής.

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ένας από τους παράτυπους μετανάστες ήταν προσεσημασμένος με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, βάσει των οποίων προέκυψε ότι σε βάρος του είχε επιβληθεί από τις ιταλικές αρχές μέτρο άρνησης εισόδου σε έδαφος Schengen, ενώ αντίστοιχο μέτρο είχε επιβληθεί σε βάρος και του άλλου παράτυπου μετανάστη, από τις ισπανικές αρχές.

Το αυτοκίνητο του 34χρονου κατασχέθηκε, όπως και χρηματικό ποσό -1.000- ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.