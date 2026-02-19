Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA τερμάτισε στην κορυφή συγκεντρώνοντας 14,5% στο σύνολο και 20,1% στο δυναμικό κοινό. «Το Πρωινό», στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, βρέθηκε στο 13,9% του συνόλου και στο 12,1% των τηλεθεατών 18-54.

Το «Buongiorno» στο MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, κράτησε παρέα στο 11,1% του συνόλου και στο 11,4% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, το «Breakfast@STAR» έκανε 5,8% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό. «Οι Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν τη σκυτάλη, έκαναν 7,6% στο σύνολο και 8% στους τηλεθεατές 18-54.

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη; Από τα 20άρια στο 4%

Στο ενημερωτικό μέτωπο, οι «Αταίριαστοι» έκαναν στον ΣΚΑΪ 15,1% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 9,1% και 4,5% αντίστοιχα. Στο OPEN, το «10 Παντού» έκανε 10,4% στο σύνολο και 5,1% στο δυναμικό κοινό.

