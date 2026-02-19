Πρόκειται για την πρώτη ατομική έκθεση του ταλαντούχου εικαστικού Νίκου Κανόγλου, με τίτλο «Η Απουσία του Παρόντος», τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δρ. Λεωνίδας Τζώνης, ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο έργο και τη μέχρι σήμερα πορεία του καλλιτέχνη.

Ο Νίκος Κανόγλου είχε ήδη συστηθεί δυναμικά στο κοινό μέσα από την επιβλητική του παρουσία στο Πολεμικό Μουσείο, με το μεγάλων διαστάσεων έργο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ένα σχέδιο τεσσάρων μέτρων σε χαρτί, που προκάλεσε έντονη αίσθηση για την κλίμακα και τη σχεδιαστική του τόλμη. Με την ενότητα «Η Απουσία του Παρόντος» επιστρέφει πλέον με την πρώτη ολοκληρωμένη ατομική ζωγραφική του πρόταση, καταθέτοντας ένα σαφές και αναγνωρίσιμο προσωπικό αποτύπωμα.

Στην παρουσιαζόμενη ενότητα έργων, ανθρώπινες και ζωικές μορφές, καθώς και υπαινικτικά μυθολογικά μοτίβα, λειτουργούν ως φορείς μνήμης και βιώματος. Κεντρικός άξονας της εικαστικής διαδικασίας παραμένει το σχέδιο και η μονοχρωμία, που αναπτύσσονται μέσα από αλλεπάλληλες στρώσεις, διαφάνειες και υλικές επεμβάσεις.

Ο Κανόγλου χρησιμοποιεί υλικά όπως γραφίτης, σινική μελάνη, ορυκτές σκόνες, νεκρές ύλες και επικολλήσεις, δημιουργώντας επιφάνειες όπου η μορφή διαχέεται, απορροφάται και επανεμφανίζεται. Ο χρόνος δεν παρουσιάζεται ως κάτι που μετριέται, αλλά ως κάτι που βιώνεται: ως αναμονή, ως παύση, ως σιωπηλή διάρκεια.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους που τίμησαν με την παρουσία τους τα εγκαίνια ο Διευθυντής και ιστορικός τέχνης του Ίδρυμα Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη, Τάκης Μαυρωτάς, η ιστορικός τέχνης Κατερίνα Κοσκινά, ο διακεκριμένος ποιητής Στράτης Πασχάλης, η αγαπημένη ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρρα πλαισιωμένοι από συλλέκτες, επιμελητές και πλήθος φιλότεχνων που κατέκλυσαν τον χώρο.

Η έκθεση παρουσιάζεται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε επιμέλεια της καλλιτεχνικής ομάδας «Ξύλινος Ιππέας», της οποίας ο καλλιτέχνης αποτελεί ιδρυτικό μέλος, και θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ποιος είναι

Ο Νίκος Κανόγλου, γεννημένος στη Μυτιλήνη το 1990, είναι εικαστικός καλλιτέχνης και ιδρυτικό μέλος της εικαστικής ομάδας Ξύλινος Ιππέας. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα εστιάζει κυρίως στη ζωγραφική και το σχέδιο, με έργα μεγάλων διαστάσεων. Η καλλιτεχνική του πρακτική επικεντρώνεται στη φθαρτότητα των υλικών και στη σχέση μορφής, μνήμης και χρόνου, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το χαρτί, το φυσικό κάμποτο και ιδιαίτερες επιφάνειες. Ο καλλιτέχνης επιλέγει πρώτες ύλες που παραπέμπουν στη βυζαντινή ζωγραφική και τις τοιχογραφίες, χρησιμοποιώντας φυσικά, οργανικά χρώματα. Η εικαστική του γλώσσα συνδυάζει την πειθαρχία των σπουδών του στο design και την αρχιτεκτονική με επιρροές από την ελληνική παράδοση και τις εμπειρίες των ταξιδιών του. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, όπως στο Πολεμικό Μουσείο και το Νομισματικό Μουσείο. Έργα του έχουν παρουσιαστεί και σε ιδιωτικούς χώρους, όπως στο Manna Arcadia-πρώην Σανατόριο της Άννας Μελά και την Gallery 7 και πολλά ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γκαλερί Κέννεντυ, Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Διάρκεια ως τις 28 Φεβρουαρίου 2026

Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 – 20:00, Σάββατο: 10:00 – 14:00, Κυριακή κλειστά

Είσοδος ελεύθερη