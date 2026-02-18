Ένα έργο εσωτερικής διαδρομής, όπου κάθε ήρωας δεν λειτουργεί απλώς ως ρόλος, αλλά ως εξομολόγηση, μια ζωντανή κατάθεση που μετατρέπει το προσωπικό τραύμα σε δημιουργία, σε επίγνωση, σε λύτρωση.

Η παράσταση ανοίγει έναν χώρο συνάντησης. Εκεί όπου οι μνήμες, οι απώλειες, οι φόβοι και οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες μετασχηματίζονται σε σκηνική πράξη και καλούν τον θεατή να αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του.

Μια παράσταση που αφορά όλους μας.

Το έργο «ΤΟΜ …. ΦΩΣ ΕΑΥΤΟΝ» απευθύνεται σε κάθε θεατή που έχει νιώσει εγκλωβισμένος, που αναζητά απαντήσεις, που θέλει να προχωρήσει μπροστά με θάρρος και ελπίδα.

Η παράσταση λειτουργεί σαν καθρέφτης — όχι για να δείξει τον πόνο, αλλά τη δυνατότητα της αλλαγής.

Η καλλιτεχνική ματιά

Η σκηνοθέτις Αννίτα Καγκάλου, αξιοποιώντας την ιδιότητα της ως θεραπεύτρια και μεταμορφωτική coach, προσεγγίζει το έργο μέσα από μια βιωματική και θεραπευτική διαδικασία. Η δουλειά με τους ηθοποιούς βασίστηκε σε αυτοσχεδιασμούς και βαθιά προσωπική έρευνα, ώστε οι ρόλοι να γεννηθούν από απόλυτη εσωτερική αλήθεια και όχι από υποκριτικά σχήματα.

Το αποτέλεσμα είναι μια ζωντανή παράσταση, με έντονη συναισθηματική – ενεργειακή φόρτιση και αμεσότητα, που δεν φοβάται να αγγίξει δύσκολα θέματα, αλλά το κάνει με ελπίδα, καθαρότητα και αισιοδοξία.

Γιατί να το δείτε;

Γιατί το «ΤΟΜ …. ΦΩΣ ΕΑΥΤΟΝ» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Είναι μια εμπειρία που σε αγγίζει, σε αφυπνίζει και σου θυμίζει ότι η αλλαγή ξεκινά από μέσα μας. Η λύτρωση δεν είναι θεωρία, αλλά επιλογή στάσης ζωής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία – Διδασκαλία ρόλων: Αννίτα Καγκάλου

Κείμενο – Μουσική: Δημήτρης Κίκλης

Ερμηνεύουν:

Δημήτρης Κίκλης Στέλλα Κοσμοπούλου Βαγγέλης Κρανιώτης Χριστίνα Σγούρδα Δέσποινα Φουστάνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Λαγκαδινού

Κατασκευή σκηνικού

Στέλιος Κωστάκης

Ενδυματολογία: Ελένη Αμυρά

Φωτογραφίες και Κάμερα:

Στάθης Σταθάρας

Επιμέλεια βίντεο:

Θάνος Αγγέλης

Παραγωγή Teatro Piccolo ΑΜΚΕ

INFO

Τομ …. Φως Εαυτόν

Πρεμιέρα Δευτέρα 16/2 στις 20.30 και κάθε Δευτέρα (για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων)

Θέατρο Από Κοινού

Ευπατριδών 4

Γκάζι