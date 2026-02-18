Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντας «μεγάλο λάθος» την παραχώρηση κυριαρχίας των νησιών Τσάγκος, συνάπτοντας σύμβαση μίσθωσης της αμερικανοβρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία.

«Ο πρωθυπουργός Στάρμερ χάνει τον έλεγχο αυτού του σημαντικού νησιού λόγω αξιώσεων από οντότητες που δεν ήταν γνωστές μέχρι τώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι μπορεί να είναι απαραίτητο για τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το Ντιέγκο Γκαρσία και ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται στο Φέρφορντ, προκειμένου να «εξουδετερώσουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, αν η Τεχεράνη αποφασίσει να μην συνάψει συμφωνία για την επίλυση της μακροχρόνιας πυρηνικής διαμάχης.

Σύμφωνα με μια συμφωνία του 2025, η Βρετανία θα μεταβιβάσει την κυριαρχία των νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο, διατηρώντας όμως τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας αμερικανοβρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία με 99ετή μίσθωση.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δικαιολογούν μια επίθεση στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να δεσμευτεί για κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών με το Ιράν, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της χώρας. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι το Ιράν αναμένεται να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαπραγματευτική του θέση «στις επόμενες δύο εβδομάδες» μετά τις συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη.

Ωστόσο, δεν αποκάλυψε εάν ο Τραμπ θα αναβάλει τη στρατιωτική δράση εντός αυτού του χρονικού διαστήματος. «Δεν πρόκειται να θέσω προθεσμίες εκ μέρους του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η Λίβιτ. Οι ασαφείς απαντήσεις υπογράμμισαν μόνο τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τη λήψη αποφάσεων του Τραμπ σχετικά με το Ιράν. Ενώ «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη του επιλογή», δήλωσε η Λίβιτ, η στρατιωτική δράση παραμένει μια επιλογή.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια επίθεση κατά του Ιράν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ βασίζεται «πρώτα και κύρια» στις συμβουλές της ομάδας εθνικής ασφάλειας του. «Σκέφτεται πάντα τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του στρατού μας, του αμερικανικού λαού, και έτσι λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με κάθε είδους στρατιωτική δράση», είπε.

Τραμπ και Νετανιάχου «στρώνουν το έδαφος»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν για πόλεμο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου Ynet, πρόσφατο case study ήταν πως το Ιράν θα εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, ακόμα κι αν ο IDF δεν συμμετάσχει σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Για αυτό, δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκη και στη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου να προετοιμαστούν για πόλεμο, ενώ διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας είναι στο ύψιστο επίπεδο αμυντικού συναγερμού.

Επίσης, η συνεδρίαση του συμβουλίου Ασφαλείας μετατέθηκε από την Πέμπτη (19/02) για την Κυριακή (22/02), ίσως για να αποφευχθεί κάποιος λανθασμένος υπολογισμός του Ιράν, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προληπτικό χτύπημα προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.