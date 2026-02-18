Η αθλητική της απόδοση συνοδεύτηκε από μια στιγμιαία, αυθόρμητη κίνηση: όταν κέρδισε το χρυσό μετάλλιο χαμήλωσε το φερμουάρ της φόρμας της και φάνηκε το αθλητικό σουτιέν της Nike.

Η κίνηση αυτή, πέρα από την άμεση δημοσιότητα, είχε και οικονομικό αντίκτυπο: σύμφωνα με δημοσιοποιημένες πληροφορίες, η Nike θα της καταβάλει 1 εκατομμύριο δολάρια ως αποτέλεσμα της έκθεσης και της προβολής της μάρκας στην τελετή και στα μέσα. Η εμφάνιση των εικόνων και των βίντεο σε διεθνή μέσα και πλατφόρμες social media ενίσχυσε τη συζήτηση για την αξία της ως εμπορική περσόνα.

¡Maldita sea Jutta Leerdam! Seamos realistas por un momento. ¡Su 🍑 se merece una medalla de oro solo por existir! ¿Jueces? 🔟🙌 pic.twitter.com/VYkFYukR6K — El Pelado De La TV (@peladodelatv) February 12, 2026

Η άνοδος της Λίρνταμ στο εμπορικό πεδίο συνδέεται, κατά αναλυτές, με τρεις βασικούς παράγοντες: την αθλητική επιτυχία, την υψηλή αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια σχέση της με τον γνωστό youtuber και πυγμάχο Τζέικ Πολ.

Ο καθηγητής χρηματοοικονομικών σχετιζόμενος με τον αθλητισμό Ρόμπ Γουίλσον σχολίασε συγκεκριμένα: «Δεδομένου του συνδυασμού της Αθλητικής επιτυχίας με την υψηλή αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σαφώς είχε, πιθανότατα μιλάμε για αύξηση κάπου μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων λιρών (10,9 εκατομμύρια-13,6 εκατομμύρια δολάρια) ετησίως, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτών των κορυφαίων Ολυμπιακών εμφανίσεων.» Η αναφορά διατηρεί το εύρος σε λίρες και την αντίστοιχη μετατροπή σε δολάρια όπως την παρουσίασε ο αναλυτής.

What a performance 👏 The moment Jutta Leerdam broke the Olympic record to take gold 🥇 pic.twitter.com/RStIR6akha — TNT Sports (@tntsports) February 9, 2026

Εκτός από τη Nike, η Λίρνταμ φαίνεται να έχει και άλλους χορηγούς που ενδέχεται να αναθεωρήσουν τα συμβόλαια ή να προτείνουν επιπλέον μπόνους βάσει της διεθνούς προβολής της. Η συνδυασμένη επίδραση των προσφορών χορηγίας, των ενδεχόμενων συμφωνιών για διαφημίσεις και της εμπορικής αξιοποίησης της παρουσίας της στα social media οδηγεί σε προβλέψεις για ετήσια έσοδα που μπορούν να προσεγγίσουν τα 13 εκατομμύρια δολάρια, όταν ληφθούν υπόψη οι τιτλοποιήσεις του εύρους που ανέφερε ο Ρόμπ Γουίλσον.