Είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας λαμβάνει υπόψη τις διαμαρτυρίες των κατοίκων του νησιού, κάτι που φανερώνει την αγαστή συνεργασία της κεντρικής διοίκησης με την τοπική κοινωνία. Με την απόφαση εφαρμόζεται ο νόμος που είχε ψηφιστεί το 2024, με τον οποίο μπαίνει τάξη στο τοπίο διαχείρισης των περίπου 3.000 δημόσιων παραλιών σε όλη τη χώρα μετά την εκμίσθωσή τους από ιδιώτες.

Οι συγκεκριμένες παραλίες θα μπουν στο Μητρώο των «Απάτητων Παραλιών», δηλαδή θα τελούν πλέον υπό καθεστώς υψηλής προστασίας. Πρόκειται για 238 παραλίες σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται σε περιοχές Natura, στις οποίες τίθενται αυστηροί περιορισμοί ως προς τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας και απαγορεύεται κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως η τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Η μέριμνα και το ενδιαφέρον για την προστασία του δημόσιου χώρου και ειδικά του περιβάλλοντος, είναι υπόθεση όλων: κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών. Η κυβέρνηση έχει δώσει σαφή δείγματα γραφής, όχι μόνο σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά και με τα εργαλεία που δίνουν δύναμη στους πολίτες. Οπως είναι οι εφαρμογές «mystreet» και «mycoast» με τις οποίες μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν καταγγελίες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα διαφάνεια και λογοδοσία.