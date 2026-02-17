Η εμπειρία των ευρωεκλογών, στις οποίες ψήφισαν με επιστολική ψήφο, έδειξε τη μεγάλη απήχηση που είχε, αφού διευκόλυνε τους Ελληνες εκτός επικρατείας να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, επιλύοντας δυσχέρειες που σχετίζονται με γεωγραφικά εμπόδια και τη δυσκολία πρόσβασής τους σε καταστήματα ψηφοφορίας.

Παράλληλα και για πρώτη φορά προβλέπεται η δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, στην οποία θα εκλέγονται τρεις απόδημοι βουλευτές. Πρόκειται για ένα αίτημα το οποίο διατυπώνεται από τους απόδημους εδώ και δεκαετίες και το οποίο ουσιαστικά επανακαθορίζει τη σχέση του ελληνικού κράτους με τη Διασπορά.

Η κυβέρνηση έχει σθεναρά αποδείξει τη βούλησή της να ενισχύσει τη συμμετοχή και την ουσιαστική εκπροσώπηση των αποδήμων. Πλέον θα πρέπει και η αντιπολίτευση να δείξει αν συναινεί, καθώς για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στους εκτός επικρατείας εκλογείς στις εθνικές εκλογές του 2027, απαιτείται η εξασφάλιση πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών. Η συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια, θα δείξει αν ο πολιτικός κόσμος της χώρας θα πει «ναι» σε μια θεσμική μεταρρύθμιση που ενδυναμώνει τη δημοκρατία και ενισχύει τους δεσμούς των Ελλήνων πολιτών του εξωτερικού με την πατρίδα.