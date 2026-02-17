Ηδη οι κρατήσεις κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με τις πληρότητες σε δημοφιλείς καρναβαλικούς και ορεινούς προορισμούς της χώρας να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 90%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επιστροφή των ολιγοήμερων αποδράσεων που αιμοδοτούν επιχειρηματίες που ειδικά φέτος κινούνται στην κόψη του ξυραφιού. Η αποκριάτικη περίοδος, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και την ανάγκη για μικρά ταξίδια αναψυχής, δημιουργούν έντονη κινητικότητα σε όλη τη χώρα, με κερδισμένους τόσο τους παραδοσιακούς καρναβαλικούς προορισμούς όσο και τα ορεινά θέρετρα. Ενισχυτικά στην κίνηση εν όψει Καθαράς Δευτέρας λειτουργεί και το γεγονός ότι αρκετοί ταξιδιώτες ακύρωσαν τα πλάνα που είχαν για τις εορτές των Χριστουγέννων και μετέφεραν τις εξορμήσεις τους για το προσεχές τριήμερο.

«Καταγράφεται ζήτηση και κινητικότητα εν όψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας. Επί του παρόντος οι πληρότητες στην περιοχή βρίσκονται γύρω στο 50%, ωστόσο βοηθά ο καιρός και χάρη στην καλή οδική πρόσβαση και στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εκτιμούμε ότι θα ανέβουν περαιτέρω τα ποσοστά στα καταλύματα», επισημαίνει ο κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης, πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Πιερίας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Τι γίνεται ανά προορισμό

Στην κορυφή της ζήτησης βρίσκεται και φέτος η βασίλισσα του Καρναβαλιού, η Πάτρα, η οποία καταγράφει πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Το Πατρινό Καρναβάλι, το μεγαλύτερο της χώρας, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να έχουν γεμίσει εδώ και ημέρες. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Ξάνθη, ένας προορισμός που προτιμάται από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδας. Στη βορειοελλαδίτικη πόλη οι πληρότητες ξεπερνούν το 90%. Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι, με έντονο πολιτιστικό και λαογραφικό χαρακτήρα, προσελκύει πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι κατακλύζουν την παλιά πόλη και συμμετέχουν στις παρελάσεις, τις συναυλίες και τα παραδοσιακά δρώμενα.

Κινητικότητα καταγράφεται και στη Νάουσα, με πληρότητες 90% έως 95%. Το έθιμο των «Γενίτσαρων και Μπουλών» είναι μοναδικό πολιτιστικό γεγονός που προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Παράλληλα, στο απόλυτο 100% φτάνει η πληρότητα στην Κοζάνη. Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι πληρότητες και στο Ρέθυμνο, όπου καταγράφονται ποσοστά 95% έως 100%. Το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κρήτη, με το ιστορικό κέντρο να μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο διασκέδασης. Οι επισκέπτες συνδυάζουν τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις με εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυξημένη ζήτηση σε όλα τα είδη καταλυμάτων.

Ιδιαίτερη είναι η δυναμική που έχουν και άλλες περιοχές της χώρας, όπως το Γαλαξίδι με το αλευρομουτζούρωμα, το ξακουστό, παραδοσιακό αποκριάτικο έθιμο που λαμβάνει χώρα κάθε Καθαρά Δευτέρα, καθώς και ανερχόμενοι στον χάρτη των Αποκριών προορισμοί, όπως η Κατερίνη με το Masquerini. Πέραν των προορισμών που φημίζονται για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και τα έθιμά τους, την τιμητική τους θα έχουν και ορεινοί προορισμοί της χώρας, ειδικά όσοι έχουν σε μικρή απόσταση χιονοδρομικά κέντρα.

Και για χιόνι

Σε αυτή την κατηγορία ξεχωρίζει η Αράχωβα που καταγράφει πληρότητες της τάξης του 95%. Η εγγύτητα με την Αθήνα και η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού καθιστούν την περιοχή έναν από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς. Αντίστοιχα, στο Καρπενήσι οι πληρότητες κινούνται στο 90%, με την περιοχή να προσελκύει οικογένειες και λάτρεις της φύσης. Σημαντική ζήτηση παρουσιάζουν και τα γύρω χωριά, όπως το Μικρό και το Μεγάλο Χωριό.

Στα Ζαγοροχώρια, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με πληρότητες που κυμαίνονται από 85% έως 95%, με τους επιχειρηματίες να ποντάρουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής για να γεμίσουν τα λιγοστά διαθέσιμα δωμάτια. Στο Μέτσοβο, οι πληρότητες αγγίζουν το 90%, με τη γραφική κωμόπολη να αποτελεί διαχρονική επιλογή για χειμερινό τουρισμό και ολιγοήμερες αποδράσεις.

Από τον χάρτη των προορισμών που βρίσκονται στο επίκεντρο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι προορισμοί της Πελοποννήσου. Ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση παρουσιάζουν και τα Καλάβρυτα, με πληρότητες 90% έως 95%. Στα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου, οι πληρότητες φτάνουν το 85% έως 90%, με την Ελάτη, την Περτούλι και το Νεραϊδοχώρι να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο Πήλιο, όπου οι πληρότητες αγγίζουν το 90%, με τη Μακρινίτσα, την Πορταριά, την Τσαγκαράδα και τη Ζαγορά να καταγράφουν την υψηλότερη ζήτηση.

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ευκαιρίες στα πακέτα

Την τιμητική τους έχουν και τα οργανωμένα πακέτα που πωλούν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Ενδεικτικά, οι τιμές για ένα 4ήμερο ταξίδι στη Νάουσα και τη Βέροια, με διαμονή σε 4άστερο ξενοδοχείο, ξεκινούν από 360 ευρώ ανά άτομο. Αντίστοιχα ένα 4ήμερο πακέτο για Απόκριες στη Λακωνική Μάνη ξεκινά από 380 ευρώ ανά άτομο.

Πολλά πακέτα, βέβαια, δεν περιλαμβάνουν μεταφορά, με τους ταξιδιώτες να επισκέπτονται την επιθυμητή περιοχή με το δικό τους αυτοκίνητο. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές ξεκινούν από χαμηλότερα επίπεδα. Ενδεικτικά η διαμονή σε 4άστερο ξενοδοχείο στην Αρκαδία, για εκδρομή που περιλαμβάνει Λεβίδι-Βυτίνα-Δημητσάνα, κοστολογείται κάτω από 70 ευρώ για ένα δωμάτιο.

Απόκριες 2026: Τιμές & κρατήσεις σε Πάτρα, Ρέθυμνο και Ξάνθη – Τι πρέπει να ξέρεις για την περίοδο του καρναβαλιού

Η περίοδος των Αποκριών είναι η πιο ζωντανή στιγμή του ελληνικού χειμώνα, φέρνοντας χιλιάδες επισκέπτες σε πόλεις που μεταμορφώνονται σε κέντρα γιορτής και πολιτισμού. Τρεις προορισμοί ξεχωρίζουν για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: η Πάτρα, το Ρέθυμνο, και η Ξάνθη, κάθε μία με τη δική της μοναδική ταυτότητα και τρόπο εορτασμού.

Στο Ρέθυμνο οι επισκέπτες απολαμβάνουν πολύχρωμες παρελάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις που γεμίζουν την πόλη με ζωντάνια και χαρά. Στην Πάτρα, το μεγαλύτερο καρναβάλι της χώρας ξεχωρίζει για τη μαζική συμμετοχή, τα μεγάλα άρματα και τις εκτενείς παραστάσεις στους δρόμους της πόλης. Η Ξάνθη, από την άλλη, συνδυάζει παραδοσιακές Θρακικές εορτές με σύγχρονα καρναβαλικά δρώμενα, προσφέροντας μια διαφορετική αλλά εξίσου εντυπωσιακή εμπειρία. Η φετινή χρονιά διατηρεί υψηλή ζήτηση, με ξενοδοχεία και καταλύματα να γεμίζουν νωρίς και κρατήσεις τελευταίας στιγμής να αυξάνονται συνεχώς