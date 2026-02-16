Το κάστρο, τα πλακόστρωτα στριφογυριστά καλντερίμια, τα χαμάμ, οι κρήνες, τα αρχοντικά πλούσιων εμπόρων, οι παλιές χαμηλές καμάρες, οι αψίδες και οι δεκάδες βυζαντινές εκκλησίες συνθέτουν την πιο ενδιαφέρουσα καστροπολιτεία της χώρας, μία καστροπολιτεία που μοιάζει να μην την άγγιξε το πέρασμα του χρόνου. Σε μια μαγευτική τοποθεσία, στην άκρη του Κάστρου της Μονεμβασιάς, τριακόσια μέτρα από την πύλη, θα συναντήσετε το ξενοδοχείο Bastione Malvasia.

Η θέα, συναρπαστική, κόβει την ανάσα.

Εδώ συντελείται το απόλυτο ταξίδι στον χρόνο. Γαλήνη και ησυχία που διακόπτονται μόνο από το σφύριγμα του αέρα ή τις χαμηλόφωνες κουβέντες των επισκεπτών. Πιείτε τον καφέ σας και αγναντέψτε απέναντι, εκεί όπου ο ουρανός σμίγει με το Μυρτώο Πέλαγος και το με Μεσαιωνικό Κάστρο της Μονεμβασιάς. Το βραδάκι μπορείτε να συνεχίσετε

στους ίδιους χαλαρούς ρυθμούς στο διπλανό «Bar Malvasia» ακούγοντας σοφά επιλεγμένη ποιοτική μουσική σε τζαζ ηχοχρώματα. Ο συνδυασμός των παραπάνω με το αστείρευτο κέφι και το μεράκι του Τζίμη κάνει το «Bar Malvasia» έναν ξεχωριστό χώρο που αξίζει να επισκεφθείτε, ούτως ή άλλως.

Στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου βρίσκεται ο χώρος της τραπεζαρίας, όπου σερβίρεται το πρωινό. Επίσης, στον ίδιο χώρο μπορείτε να ακούσετε μουσική, να δείτε ταινίες, να παίξετε επιτραπέζια παιχνίδια ή απλώς να κάνετε μια φιλική συζήτηση με την παρέα σας με τη συνοδεία καφέ ή ποτού. Τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι φτιαγμένα από την πέτρα της γύρω περιοχής, με απεριόριστο σεβασμό στην εικόνα και την αισθητική του Κάστρου.

Φτιαγμένα από την πέτρα της γύρω περιοχής και με ιδιαίτερο σεβασμό στην αρχιτεκτονική και την αισθητική του Κάστρου, κάποια με μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, και άλλα με τζάκια για θαλπωρή τον χειμώνα, τα δωμάτια του ξενοδοχείου Bastione Malvasia θα σας προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής που εντείνεται ακόμη περισσότερο από το πάντρεμα του παραδοσιακού στοιχείου με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και τα επώνυμα διακοσμητικά στοιχεία. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, mini ψυγείο, τηλέφωνο, πιστολάκι για τα μαλλιά και επίπεδη τηλεόραση. Διατίθεται δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WiFi) σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

Info: Τηλ. 2732063007-8, www.bastionemalvasia.gr.