Ήδη με εντολή του Δημάρχου Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμου και με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Λάζου, η Επιτροπή καταγραφής ζημιών σε Υποδομές του Δήμου Κατερίνης, την οποία απαρτίζουν εργαζόμενοι της τεχνικής υπηρεσίας και της Πολεοδομίας του Δήμου – μεταξύ άλλων – καταγράφει τις ζημιές των δημοτικών υποδομών (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, αντλιοστάσια κ.α.) και θα προχωρήσει στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων συνοδευόμενες από φωτογραφική τεκμηρίωση.

Ο πρωταγωνιστής αυτής της «θαλάσσιας εξέγερσης» είναι το wind setup, όπου ο άνεμος μεταφέρει ορμή στο νερό, δημιουργώντας επιφανειακές ροές προς τις ακτές.

Στον Θερμαϊκό κόλπο, οι νότιοι ή νοτιοανατολικοί άνεμοι διανύουν μεγάλο fetch, απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από ανοιχτά νερά, συσσωρεύοντας μάζες νερού που ανυψώνουν τη στάθμη κατά 10-30 εκατοστά ή και περισσότερο.

Οι ισχυροί νότιοι ή νοτιοανατολικοί άνεμοι που διασχίζουν το Αιγαίο μεταφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας στην επιφάνεια του νερού.

Καθώς σπάνε σε ρηχά νερά:

μεταφέρουν μάζα νερού προς την ακτή

προκαλούν προσωρινή συσσώρευση

αυξάνουν το τοπικό επίπεδο της θάλασσας

Σε περιοχές όπως ο Θερμαϊκός κόλπος το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα έντονο.