Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️3 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νάουσας-Κάτω Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό προς Άλσος Αγίου Νικολάου έως τη διασταύρωση «Μπάρας» Σελίου,

▪️ανώνυμη δημοτική οδό, μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και

▪️ανώνυμη δημοτική οδό, μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Πιερία

▪️Ολυμπιακή ακτή (σε όλο το μήκος των οδών Αφροδίτης και Ποσειδώνος / πεζοδρόμοι καθώς και στις κάθετες οδούς αυτών),

▪️παραλία Κατερίνης (σε όλο το μήκος των οδών Λ. Στρατού, Αγίου Νικολάου, Ολύμπου και Παύλου Μελά, καθώς και στις κάθετες οδούς αυτών),

▪️Λεπτοκαρυά, στην οδό Εμμανουήλ Αντωνιάδη και έως τις εκβολές του ρέματος «Ζηλλιάνα»

▪️Πλάκα Λιτοχώρου, σε ανώνυμη ασφάλτινη παραλιακή οδό (θέση «Εγκαταλελειμμένα»)

Χαλκιδική

▪️3 χιλιόμετρο παραλιακής οδού Νέας Καλλικράτειας-Ν. Ηράκλειας,

▪️παραλιακή οδό Καλυβών (οικισμός Μηκύβερνα),

▪️οικισμός Νησί της δημοτικής ενότητας Ορμύλιας,

▪️παραλιακή οδός Βατοπεδίου️ και

▪️1 χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου.