Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:
Ημαθία
▪️3 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νάουσας-Κάτω Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό προς Άλσος Αγίου Νικολάου έως τη διασταύρωση «Μπάρας» Σελίου,
▪️ανώνυμη δημοτική οδό, μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και
▪️ανώνυμη δημοτική οδό, μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.
Πιερία
▪️Ολυμπιακή ακτή (σε όλο το μήκος των οδών Αφροδίτης και Ποσειδώνος / πεζοδρόμοι καθώς και στις κάθετες οδούς αυτών),
▪️παραλία Κατερίνης (σε όλο το μήκος των οδών Λ. Στρατού, Αγίου Νικολάου, Ολύμπου και Παύλου Μελά, καθώς και στις κάθετες οδούς αυτών),
▪️Λεπτοκαρυά, στην οδό Εμμανουήλ Αντωνιάδη και έως τις εκβολές του ρέματος «Ζηλλιάνα»
▪️Πλάκα Λιτοχώρου, σε ανώνυμη ασφάλτινη παραλιακή οδό (θέση «Εγκαταλελειμμένα»)
Χαλκιδική
▪️3 χιλιόμετρο παραλιακής οδού Νέας Καλλικράτειας-Ν. Ηράκλειας,
▪️παραλιακή οδό Καλυβών (οικισμός Μηκύβερνα),
▪️οικισμός Νησί της δημοτικής ενότητας Ορμύλιας,
▪️παραλιακή οδός Βατοπεδίου️ και
▪️1 χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου.
