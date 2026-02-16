Ο καλλιτέχνης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών εκπομπών, απαντώντας για τα προβλήματα ήχου που υπήρχαν ενώ αναφέρθηκε και στο μήνυμα που του έστειλε ο πατέρας του.

«Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας», τόνισε ο Good Job Nicky.

Ο Good Job Nicky αποκάλυψε και το μήνυμα που του έστειλε ο Γιάννης Πάριος: «Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα, μου είπε… Αγέρα μου, αγάπη μου, DNA μου».





Sing for Greece – Eurovision: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Good Job Nicky στον εθνικό τελικό

Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη ξεχώρισε με τη φωνή του και το κομμάτι «Dark Side of the Moon», την Κυριακή. Ο καλλιτέχνης απέσπασε ένα δυνατό χειροκρότημα καθώς το ταλέντο του είναι αδιαμφισβήτητο.





Eurovision: Μέχρι και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λάτρεψε τον Ακύλα

Eurovision: Ο Akylas υπόσχεται να το φέρει στην Ελλάδα

Eurovision: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο εθνικός τελικός