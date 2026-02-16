Πηγές του Page Six αναφέρουν ότι η ηθοποιός «ποτέ δεν επιθυμούσε να ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες», αλλά είχε παραμείνει εκεί λόγω της συμφωνίας επιμέλειας με τον Μπραντ Πιτ.

Τώρα, με την ενηλικίωση των μικρότερων παιδιών της, η Τζολί φαίνεται να σκέφτεται τη μετακόμιση σε άλλη χώρα, κυρίως εξαιτίας της επιδεινωμένης κατάστασης γύρω από τη μεταναστευτική απαγόρευση, που έγινε πιο έντονη μετά τις δολοφονίες από την ICE. Η ηθοποιός θέλει να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον για την οικογένειά της.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπάστιαν το 2024, η 50χρονη σταρ είχε δηλώσει: «Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω».

Παράλληλα, είχε τονίσει ότι οτιδήποτε «διχάζει ή περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες» θεωρείται επικίνδυνο. Στο παρελθόν, η Τζολί είχε ασκήσει δημόσια κριτική σε πολιτικές των ΗΠΑ, γράφοντας το 2017 στους The New York Times κατά της μεταναστευτικής απαγόρευσης που είχε επιβληθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.