Ο ΕΦΚΑ θα καταθέσει τις συντάξεις Μαρτίου νωρίτερα λόγω Καθαράς Δευτέρας - Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με διαφοροποιήσεις καθώς εφαρμόζεται το ενιαίο πλαίσιο καταβολών που προβλέπει ο νόμος 4611/2019.