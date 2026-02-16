Η οθόνη WQHD (3440×1440) προσφέρει 34% ευρύτερο οπτικό πεδίο σε σύγκριση με συμβατικές οθόνες, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν περισσότερες λεπτομέρειες σε κάθε σκηνή παιχνιδιού ή workflow πολλαπλών εφαρμογών. Με ρυθμό ανανέωσης 160Hz και χρόνο απόκρισης 1ms Motion Blur Reduction (MBR), εξασφαλίζει καθαρές εικόνες, ομαλή κίνηση και υψηλή ακρίβεια σε απαιτητικά gaming περιβάλλοντα.

Η συμβατότητα με NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium και VESA Certified AdaptiveSync μειώνει ουσιαστικά το tearing και το stuttering, προσφέροντας σταθερή και απρόσκοπτη εμπειρία ακόμη και σε υψηλής έντασης gaming. Παράλληλα, λειτουργίες όπως Dynamic Action Sync, Black Stabilizer και ενσωματωμένο Crosshair ενισχύουν την ταχύτητα αντίδρασης και την ακρίβεια στόχευσης, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους παίκτες.

Η υποστήριξη HDR10 και κάλυψη sRGB 99% αποδίδουν ζωντανά χρώματα και υψηλή πιστότητα εικόνας, αναδεικνύοντας κάθε λεπτομέρεια σύμφωνα με τη δημιουργική πρόθεση των developers. Η καθηλωτική εμπειρία ολοκληρώνεται με δύο στερεοφωνικά ηχεία 5W με τεχνολογία MaxxAudio®, που ενισχύουν το οπτικοακουστικό αποτέλεσμα χωρίς την ανάγκη εξωτερικών ηχείων.

Ο minimal σχεδιασμός ενισχύεται από την πρακτικά χωρίς πλαίσιο οθόνη, τον εξαγωνικό οπίσθιο φωτισμό και τη βάση σχήματος L εξοικονομώντας χώρο στο γραφείο δημιουργώντας παράλληλα καθαρό setup, ενώ η πλήρως ρυθμιζόμενη βάση επιτρέπει ρύθμιση ύψους, κλίσης και περιστροφής για εργονομική άνεση σε κάθε χρήση.

Η LG UltraGear™ 34G600A-B συνοδεύεται από 3 χρόνια συνολική εγγύηση και 3 χρόνια εγγύηση 0 pixel όπως όλες οι επαγγελματικές οθόνες της LG.

Με τη νέα LG UltraGear™, η LG επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει προηγμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των gamers και των επαγγελματιών χρηστών, συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής, καθηλωτική εικόνα και εργονομικό σχεδιασμό σε μία ολοκληρωμένη ultra-wide πρόταση.