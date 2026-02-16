Ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρείου, μίλησε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Happy Day», επισημαίνοντας ότι η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και η αποκατάσταση του καλλιτέχνη προχωρά ομαλά.

Ο Χρήστος Ζαφειρίου, ο οποίος είναι και κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξιτήριο. Το Σάββατο έγινε το χειρουργείο, αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη, όπως λέγεται, και πήγαν όλα άριστα. Περίπου μία εβδομάδα ανάρρωση και τώρα είναι και θέμα του ίδιου το πότε θα επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα. Ο ίδιος θέλει να πάει την Πέμπτη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά θα δούμε».





Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου όπου παρέμεινε για πέντε ημέρες ο τραγουδιστής, αρχικά είχε εμφανίσει συμπρώματα ίωσης, όμως κατά τη διάρκεια του κλινικού ελέγχου διαπιστώθηκε πως είχε πέτρα στη χολή και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα: «Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης».