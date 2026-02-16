Η δημοσιοποίηση έγινε αφού η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Pam Bondi ανακοίνωσε ότι όλα τα έγγραφα —που περιλαμβάνουν εκατομμύρια emails, φωτογραφίες και επιστολές— έχουν πλέον δοθεί στο κοινό.

Είναι η πρώτη φορά που η 60χρονη Μπόντι και η ομάδα της δημοσιοποιούν μια τόσο εκτενή λίστα ονομάτων, η οποία περιλαμβάνει όλους όσοι εμφανίζονται έστω και μία φορά στα αρχεία, με αλφαβητική σειρά — από τον Alexander Acosta (Αμερικανό δικηγόρο και πολιτικό) έως τον Paolo Zampolli (Αμερικανό επιχειρηματία).

Η αναφορά ενός ονόματος στα Αρχεία Έπσταϊν ή στην επιστολή δεν υποδηλώνει ενοχή ή παράνομη πράξη. Όπως έχουν επισημάνει η Μπόντι και ο αναπληρωτής της, Todd Blanche, τα ονόματα εμφανίζονται σε «ποικίλα συμφραζόμενα».

Μεταξύ των γνωστών προσώπων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα είναι οι Cher, Jay-Z, Woody Allen, Bono, Robert De Niro, Mick Jagger, Amy Schumer, Bruce Springsteen και Kevin Spacey.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί, μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο καθώς και οι Μπάρακ και Μισέλ Ομπάμα καθώς και οι Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον.

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο Κιρ Στάρμερ εμφανίζονται επίσης, καθώς το τεράστιο αρχείο εγγράφων περιλαμβάνει δημοσιεύματα και emails που αναφέρονται στη βρετανική πολιτική. Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει συνδεθεί με τον Έπσταϊν ούτε έχει επισκεφθεί το ιδιωτικό του νησί, Little Saint James.

Στη λίστα περιλαμβάνονται και πρόσωπα που έχουν πλέον αποβιώσει, όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Πάπας Παύλος ο II και η πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ η οποία πέθανε το 2013.

Πολλοί Βρετανοί εμφανίζονται επίσης, μεταξύ αυτών —όπως έχει ήδη καταγραφεί— ο PΠίτερ Μάντελσον, 72 ετών, και ο πρίγκιπας Άντριου, 65 ετών.

Η αστυνομία ξεκίνησε αυτόν τον μήνα ποινική έρευνα για ισχυρισμούς ότι ο Μάντελσον —ο οποίος εμφανίζεται πολλές φορές στα Αρχεία Έπσταϊν— διαβίβασε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν.

Ο Άντριου, που εμφανίζεται επανειλημμένα στα αρχεία, κατηγορείται επίσης ότι παρέδωσε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον διακινητή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ αυξάνονται οι εκκλήσεις να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η επιστολή της Μπόντι προσθέτει: «Κανένα έγγραφο δεν παρακρατήθηκε ούτε λογοκρίθηκε “λόγω αμηχανίας, βλάβης φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων, δημόσιων προσώπων ή ξένων αξιωματούχων”».

Σύμφωνα με τον Νόμο Διαφάνειας για τα Αρχεία Έπσταϊν (Epstein Files Transparency Act), οι μόνες επιτρεπόμενες περικοπές αφορούν την προστασία της ταυτότητας των θυμάτων, στοιχεία ενεργών ερευνών και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο νόμος, τον οποίο εφαρμόζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την υπογραφή του από τον Τραμπ πέρυσι, προβλέπει τη δημόσια δημοσιοποίηση όλων των μη απόρρητων εγγράφων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα Jeffrey Epstein και τη συνεργάτιδά του Ghislaine Maxwell, 64 ετών.

Ωστόσο, ορισμένοι αμφισβητούν τον ισχυρισμό ότι έχει δημοσιοποιηθεί το σύνολο του υλικού. Μία γυναίκα που κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν σε ηλικία 15 ετών δήλωσε: «Μας λένε ότι όλα έχουν δημοσιευτεί, αλλά γνωρίζουμε ότι τρία εκατομμύρια αρχεία εξακολουθούν να κρατούνται. Πώς αυτό συνιστά διαφάνεια;

Για χρόνια μάς έλεγαν να περιμένουμε, να εμπιστευτούμε τη διαδικασία, ενώ ισχυρά πρόσωπα προστατεύονταν. Είναι λάθος. Οι επιζώσες έχουν αναγκαστεί να ξαναζούν αυτό ξανά και ξανά και ακόμη δεν έχουμε όλη την αλήθεια. Αν δεν υπάρχει τίποτα να κρυφτεί, τότε δημοσιοποιήστε τα όλα.

Μην αποφασίζετε εσείς τι επιτρέπεται να δούμε. Δικαιούμαστε κάθε έγγραφο, κάθε όνομα, κάθε λεπτομέρεια. Οτιδήποτε λιγότερο μοιάζει με την ίδια παλιά προστασία των ισχυρών εις βάρος των θυμάτων».

Ο Έπσταϊν, πλούσιος Αμερικανός χρηματοδότης, πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ ανέμενε δίκη για σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών. Η Μάξγουελ συνελήφθη από το FBI και κατηγορήθηκε για αποπλάνηση ανηλίκων και σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών, σε σχέση με τη συνεργασία της με τον Έπσταϊν.

Το 2021, μετά από δίκη που διήρκησε τέσσερις εβδομάδες και έξι ημέρες διαβουλεύσεων στη Νέα Υόρκη, κρίθηκε ένοχη για πέντε κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Η μόνη κατηγορία για την οποία αθωώθηκε ήταν εκείνη της παρακίνησης ανηλίκου να ταξιδέψει με σκοπό τη συμμετοχή σε σεξουαλικές πράξεις.