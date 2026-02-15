Ένας οριστικός κατάλογος 305 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων διασημοτήτων και πολιτικών, έχει δημοσιευθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ως μέρος της απαιτούμενης ενημέρωσης της Παμ Μπόντι που στάλθηκε στο Κογκρέσο στις 14 Φεβρουαρίου. Το να αναφέρεται το όνομα κάποιου στα αρχεία Έπσταϊν, δεν τον καθιστά ένοχο, ούτε σημαίνει ότι έχει διαπράξει αδίκημα σε σχέση με τα ειδεχθή σεξουαλικά εγκλήματα του καταδικασμένου παιδοβιαστή.

Αν και πολλά από τα ονόματα στη νέα λίστα έχουν από καιρό συνδεθεί με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων των Γκισλέιν Μάξγουελ και Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, αυτή είναι η πρώτη φορά που μια οριστική μακρά λίστα έχει κοινοποιηθεί από την εισαγγελέα Μπόντι και την αμερικανική κυβέρνηση. Περιλαμβάνει τραγουδιστές, ηθοποιούς, επιχειρηματίες, νεκρούς και ζωντανούς, που αναφέρονται στα αρχεία τουλάχιστον μία φορά.

Στα αρχεία εμφανίζονται celebrities όπως η Μπιγιόνσε, η Σερ, η Κιμ Καρντάσιαν, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Τζέι Z. Aναφέρονται επίσης πολιτικοί, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς. Μεταξύ των άλλων διακεκριμένων πολιτικών που αναφέρονται στη λίστα είναι η Μισέλ Ομπάμα, ο Μάρκο Ρούμπιο και οι Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον.

Ο Ρόμπερ ντε Νίρο, η Νταϊάνα Ρος, η Μελίντα Γκέιτς, ο Τάκερ Κάρλσον και η Μέγκαν Μαρκλ περιλαμβάνονται επίσης στην τελική, εκτενή λίστα με όλες τις διασημότητες που αναφέρονται στα αρχεία.

Τα ονόματα εμφανίζονται σε «ευρεία ποικιλία πλαισίων», σημείωσαν η Μπόντι και ο αναπληρωτής της, Τοντ Μπλανς, σύμφωνα με την Daily Mail. Στην επιστολή προστίθεται: «Κανένα αρχείο δεν αποκρύφθηκε ή τροποποιήθηκε λόγω ντροπής, βλάβης της φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων, δημόσιων προσώπων ή ξένων αξιωματούχων».

Στην ίδια επιστολή της η Μπόντι εξήγησε ότι όλα τα αρχεία που σχετίζονται με το νόμο έχουν δημοσιοποιηθεί και έχουν κατηγοριοποιηθεί σε εννέα διαφορετικές ενότητες.

Οι κατηγορίες που προσδιορίζονται από το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι: Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, αρχεία πτήσεων ή ταξιδιωτικά αρχεία, άτομα που αναφέρονται σε σχέση με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν, λεπτομέρειες σχετικά με εταιρικές, μη κερδοσκοπικές, ακαδημαϊκές ή κυβερνητικές οντότητες που έχουν σχέσεις με τον Έπσταϊν, συμφωνίες ασυλίας που αφορούν τον Έπσταϊν και τους συνεργάτες του, εσωτερικές επικοινωνίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, όλες οι επικοινωνίες που σχετίζονται με την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν τον Έπσταϊν και, τέλος, τεκμηρίωση της κράτησης και του θανάτου του Έπσταϊν.

«Η μόνη κατηγορία αρχείων που παρακρατήθηκε αφορά υλικό που προστατεύεται από νομικά προνόμια, όπως το προνόμιο της διαβουλευτικής διαδικασίας, το προνόμιο προϊόντος εργασίας και το προνόμιο δικηγόρου-πελάτη, όπως είχε ήδη γνωστοποιηθεί σε προηγούμενες επιστολές προς το Κογκρέσο τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026.