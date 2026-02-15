Σε λίγες μέρες ο Μπραντ Πιτ θα περπατά ανάμεσα στους ντόπιους, όχι ως τουρίστας αλλά ως πρωταγωνιστής μεγάλης διεθνούς παραγωγής. Και το νησί, για μερικές ημέρες, θα πάψει να είναι ένας απλώς προορισμός, θα γίνει… χολιγουντιανό πλατό. Από τα επόμενα 24ωρα μια ασυνήθιστη κινητικότητα θα υπάρχει στο νησί του Αργοσαρωνικού. Ο λόγος είναι η διεθνής παραγωγή «The Riders», η οποία επέλεξε την Υδρα για γυρίσματα σημαντικών σκηνών για την πλοκή της ταινίας.

Μυθιστόρημα

Το κινηματογραφικό έργο βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον και σκηνοθετείται από τον Εντουαρντ Μπέργκερ, γνωστό στους Ελληνες σινεφίλ από την υποψήφια για Οσκαρ ταινία «Conclave». Το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Καγκάνιτς. Στο καστ, εκτός από τον Μπραντ Πιτ, συμμετέχουν η βραβευμένη με Emmy Τζούλιαν Νίκολσον, η ανερχόμενη Κόκο Γκρίνστοουν, ο Μάικλ Σμάιλι, ο Ντάνι Χιούστον, η Γαλλίδα Καμίλ Κοντίν και ο Δανός Ούλριχ Τόμσεν. Ετσι, ηθοποιοί, τεχνικά συνεργεία, βοηθητικό προσωπικό, κομπάρσοι και τεχνικές ομάδες θα βρεθούν στην Υδρα από αυτή την εβδομάδα έως τις αρχές Μαρτίου.

Ο δήμαρχος Υδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, μιλώντας στον «Ε.Τ.» της Κυριακής αναφέρει: «Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν γύρω στις 19 με 20 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν περίπου 10 με 15 ημέρες. Εχουμε εντοπίσει τις τοποθεσίες όπου θα στηθούν τα σκηνικά, χωρίς να επηρεάζονται δημόσιοι χώροι όπως το δημαρχείο. Ο Δήμος συνδράμει την παραγωγή, γιατί αναγνωρίζουμε την υπεραξία που προσδίδει αυτή η εξέλιξη όχι μόνο στην Υδρα αλλά και στη χώρα γενικότερα».

Η επίδραση στην τοπική οικονομία είναι άμεση. Η πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Υδρας, Μαρία Πιερρουτσάκου-Κλαδάκη, εξηγεί στον «Ε.Τ.» της Κυριακής: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την Υδρα, ειδικά σε μια περίοδο αγρανάπαυσης. Αναμένονται πάνω από 200 άτομα της παραγωγής. Θα ανοίξουν ξενοδοχεία και καταλύματα που συνήθως παραμένουν κλειστά. Θα λειτουργήσουν εστιατόρια και σημεία εστίασης, δημιουργώντας αξιόλογη κίνηση στο νησί».

Σύμφωνα με την ίδια, οι αφίξεις του συνεργείου θα ξεκινήσουν στις 16 Φεβρουαρίου και τα γυρίσματα θα αρχίσουν από τις 18 με 20 Φεβρουαρίου και η ολοκλήρωση αναμένεται έως τις 3 με 5 Μαρτίου. «Δεν είναι η επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου, που συνήθως ξεκινά μετά την 25η Μαρτίου, αλλά πρόκειται για μια σημαντική ένθετη δραστηριότητα. Το νησί θα κινηθεί για αυτόν τον ειδικό σκοπό», σημειώνει.

Από την πλευρά του, ο κάπτεν Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, μιλά στον «Ε.Τ.» της Κυριακής για κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες: «Τα γυρίσματα θα γίνουν στο λιμάνι της Υδρας, στο ρολόι και το καμπαναριό, καθώς και στην ταβέρνα “Λούλου”, μέσα στα σοκάκια. Ο χώρος έχει ήδη διαμορφωθεί για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Στο λιμάνι θα χρησιμοποιηθεί ένα παλιό κίτρινο Flying Dolphin, όπως αυτά της δεκαετίας του ‘70–‘90». Οι πρώτες σκηνικές κατασκευές έχουν ήδη φτάσει στο νησί με ferry boat, ενώ ντόπιοι που θα συμμετάσχουν ως κομπάρσοι πήγαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα για την προετοιμασία που χρειάζεται όσον αφορά κυρίως τα ρούχα.

Η υπόθεση της ταινίας αφορά την αναζήτηση μιας γυναίκας που εξαφανίζεται μυστηριωδώς, με τον ήρωα -τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ- να ταξιδεύει με τη 12χρονη κόρη τους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, ενώ η Υδρα αποτελεί έναν από τους κεντρικούς σταθμούς του ταξιδιού. Οι σκηνές που θα γυριστούν στο νησί επικεντρώνονται στην αναζήτηση και στις αντιδράσεις των χαρακτήρων στο γραφικό λιμάνι και τα σοκάκια.

Νέα καθημερινότητα

Η καθημερινότητα στο νησί πλέον έχει αρχίσει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των γυρισμάτων. Ορισμένοι δρόμοι θα αποκλειστούν προσωρινά, σημεία κοντά στο λιμάνι περιορίζονται για λόγους ασφαλείας ενώ και οι κάτοικοι ενημερώνονται έγκαιρα για τις αλλαγές. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις είναι μικρής διάρκειας και οι παραγωγές προσπαθούν να συνεργάζονται με την τοπική κοινότητα. «Η παρουσία της παραγωγής δεν διαταράσσει τη ζωή των κατοίκων. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθεί το νησί ως φυσικό σκηνικό, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα στη ζωή του τόπου», λέει ο κάπτεν Γιώργος Βάλλης.

Η τοπική αγορά, όμως, βλέπει απτά οφέλη. Οπως εξηγεί η κ. Μαρία Πιερρουτσάκου-Κλαδάκη: «Τα ξενοδοχεία που ανοίγουν για τους ηθοποιούς και το συνεργείο δημιουργούν θέσεις εργασίας, τα εστιατόρια δουλεύουν κανονικά, ενώ οι προμηθευτές μας βλέπουν αυξημένη ζήτηση. Πρόκειται για σημαντική τόνωση μέσα στον χειμώνα».

Ο δήμαρχος προσθέτει: «Το νησί θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα είδος προβολής που δύσκολα αγοράζεται με διαφημιστικές καμπάνιες. Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ και ενός διεθνούς καστ δημιουργεί ένα Hollywood Effect που μπορεί να επηρεάσει την εικόνα της Υδρας για πολλά χρόνια».

Για τους ντόπιους, η εμπειρία είναι και εκπαιδευτική. Οι νεότεροι συμμετέχουν στα γυρίσματα ως κομπάρσοι ή βοηθούν τα συνεργεία, μαθαίνοντας επαγγελματικά μυστικά από διεθνείς τεχνικούς. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και επιχειρήσεων εξοικειώνονται με διεθνείς πρακτικές οργάνωσης και logistics, ενώ οι συνεργασίες με την παραγωγή δημιουργούν δίκτυα που μπορούν να αξιοποιηθούν και στο μέλλον.

Κέρδη

Στο τέλος, πίσω από τα φώτα και τις κάμερες, η Υδρα απολαμβάνει τα πρακτικά οφέλη που είναι η οικονομική τόνωση μέσα στην «ήσυχη» τουριστική περίοδο, προβολή σε παγκόσμια κλίμακα, εμπειρίες για τους κατοίκους και θετικό αντίκτυπο στον τουρισμό και τη φιλοξενία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως το 1957 με τη Σοφία Λόρεν, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια και πιο ολοκληρωμένη παρουσία διεθνούς συνεργείου. Για περίπου δύο εβδομάδες, η Υδρα γίνεται κινηματογραφικό στούντιο, κερδίζοντας όχι μόνο τη λάμψη του Χόλιγουντ, αλλά και απτά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της.

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ»

Οταν η Σοφία Λόρεν περπατούσε στα σοκάκια

Η Υδρα δεν είναι ξένη σε διεθνείς παραγωγές. Το 1957, το νησί φιλοξένησε τα γυρίσματα της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι» με τη Σοφία Λόρεν. Η ταινία, που γυρίστηκε κυρίως στον Αργοσαρωνικό, συνέβαλε καθοριστικά στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και θεωρείται σταθμός στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού. Οι σκηνές με τη Σοφία Λόρεν στο λιμάνι της Υδρας και τα γραφικά σοκάκια ενίσχυσαν τη φήμη του νησιού ως τουριστικού προορισμού υψηλής αισθητικής και για πολλές δεκαετίες αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για κινηματογραφικούς location scouts. «Η ιστορική σχέση της Υδρας με το σινεμά δημιουργεί ένα σημαντικό προηγούμενο. Ο κόσμος ξέρει ότι εδώ γυρίζονται ταινίες υψηλών απαιτήσεων», επισημαίνει ο δήμαρχος του νησιού Γιώργος Κουκουδάκης.

Κίνητρα

Η παραγωγή του «The Riders» εντάσσεται επίσης στα διεθνή χρηματοδοτικά κίνητρα που προσφέρει η Ελλάδα μέσω του ΕΚΟΜΕ, με επιστροφή ποσοστού δαπανών (cash rebate) για ξένες παραγωγές. Η εν λόγω παραγωγή αξιοποιεί το 40% Cash Rebate (επιστροφή χρημάτων) που διαχειρίζεται το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της χώρας ως διεθνούς κινηματογραφικού προορισμού. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος των δαπανών μεταφέρεται στην ελληνική αγορά, όπως διαμονή, εστίαση, ενοικιάσεις τεχνικού εξοπλισμού, μισθοί συνεργείων, μεταφορές. Αν και οι ακριβείς προϋπολογισμοί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που διοχετεύονται στην τοπική οικονομία.