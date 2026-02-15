Σύμφωνα με το e-evros, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το Σάββατο μέσα στο σπίτι του, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τριών νεαρών, δύο ανηλίκων και ενός ενήλικου ρομά. Επίσης εντόπισαν το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για τη δικογραφία.

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, οι δράστες φέρονται να εισέβαλαν στην οικία του 84χρονου με σκοπό να αφαιρέσουν τραπεζικές κάρτες και χρήματα. Όταν το θύμα αντιλήφθηκε την παρουσία τους, οι νεαροί τον μαχαίρωσαν επανειλημμένα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον στην πλήρη σύνθεση του χρονικού της δολοφονίας, στα κίνητρα και στον ακριβή ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκόμενους. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.