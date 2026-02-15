Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που το βιβλίο της Tori Dunlap «Financial Feminist» εξελίσσεται σε μπεστ σέλερ σε όλο τον κόσμο. Επειδή μέσα από πολύ χιούμορ και ακόμα περισσότερες πρακτικές συμβουλές ενδυναμώνει τις γυναίκες και τις βοηθά να πάρουν τον έλεγχο των οικονομικών στα χέρια τους.

Ο οικονομικός φεμινισμός που προτείνει η Dunlap είναι απολύτως ρεαλιστικός. Δεν στέκεται απλά στη διεκδίκηση ενός καλύτερου μισθού, αλλά εξηγεί πώς μπορεί μια γυναίκα να διαχειρίζεται τα χρέη της, πώς πρέπει να αποταμιεύει και πώς να επενδύει. Μάλιστα στο τέλος έχει και ένα εξαιρετικό γλωσσάρι με οικονομικούς όρους που όλοι και όλες θα έπρεπε να γνωρίζουμε.

Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα από το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου (Εκδόσεις: Key Books).

» Μιλήστε: «Η πατριαρχία επωφελείται από τη σιωπή μας. Αν μπορεί να μας πείσει ότι “το να μιλάμε για τα χρήματα είναι άκομψο”, τότε παραμένουμε κακοπληρωμένες και εξαντλημένες. Το να μη μιλάμε για τα χρήματα σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ότι ο συνάδελφός μας με την ίδια εμπειρία βγάζει 20% περισσότερα. Το να μη μιλάμε για τα χρήματα σημαίνει ότι ντρεπόμαστε βαθιά για το χρέος μας, νομίζοντας ότι είμαστε οι μόνες που παλεύουν. Το να μη μιλάμε για τα χρήματα σημαίνει ότι δεν είμαστε οικονομικά διαφανείς με τον σύντροφό μας πριν από τον γάμο».

» Διαπραγματευτείτε: «Οι άνθρωποι από τους οποίους ζητάτε περισσότερα χρήματα είναι πιθανότατα πολύ προσανατολισμένοι στα δεδομένα και πρέπει να δουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν γιατί πρέπει να σας πληρώσουν περισσότερα. Αντί να προτείνετε ένα τυχαίο ποσό, πρέπει να κάνετε τις σωστές ερωτήσεις και να κάνετε τη σωστή έρευνα για να υπολογίσετε την τιμή σας στην αγορά. Η τιμή σας στην αγορά βασίζεται σε δύο πράγματα: τα δεδομένα και τη δική σας προστιθέμενη αξία. Οταν λέω δεδομένα, αναφέρομαι στην έρευνα αγοράς που σας λέει τι θα έπρεπε να πληρώνεστε σε σχέση με άλλους ανθρώπους στον κλάδο σας με το επίπεδο της δικής σας εμπειρίας. Ψάχνουμε αυτή την τιμή».

«[…] Αν στο παρελθόν νιώθατε τρομοκρατημένες να ζητήσετε περισσότερα, παρηγορηθείτε από το γεγονός ότι οι εταιρίες περιμένουν με τα μπούνια να κάνουν αυτή τη συζήτηση – και στην πραγματικότητα σοκάρονται περισσότερο αν απλώς αποδεχτείτε την πρώτη προσφορά (Αυτό μπορεί ακόμα και να τους κάνει να σας θεωρήσουν λιγότερο καταρτισμένη από ό,τι νόμιζαν!). Επομένως, όταν δίνετε τον αριθμό σας σε μια διαπραγμάτευση, κάντε τον υψηλότερο από αυτόν που θα δεχόσασταν στην πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν μια εταιρία σάς έχει προσφέρει 50 χιλ. δολάρια και γνωρίζετε από την έρευνα αγοράς ότι θα έπρεπε να αμείβεστε με 55 έως 58 χιλ. δολάρια, μη ζητήσετε 58 χιλ. δολάρια. Αν το κάνετε, θα καταλήξετε στα 55 χιλ. δολάρια, που είναι μεν καλύτερα από ό,τι όταν ξεκινήσατε, αλλά δεν είναι η τιμή σας στην αγορά. Ζητήστε από 62 έως 65 χιλιάδες δολάρια, και τότε θα κατασταλάξετε κάπου στη μέση».

» Επενδύστε: «Η επένδυση δεν πρέπει να είναι σέξι! Ξέρω ότι όταν σκέφτεστε τις επενδύσεις, φαντάζεστε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να φωνάζει σε ένα τηλέφωνο σε στιλ “Ο Λύκος της Wall Street”, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό. Πολλά από τα φανταχτερά πράγματα (Κρυπτονομίσματα! Καθημερινές αγοραπωλησίες! Καυτές μετοχές!) είναι, στην καλύτερη περίπτωση, κερδοσκοπικά και, στη χειρότερη, τυχερά παιχνίδια. Η επένδυση ενέχει κίνδυνο, αλλά η έξυπνη επένδυση είναι συνεπής, σταθερή και διατηρήσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετριάζει με επιτυχία αυτό τον κίνδυνο. Εδώ μιλάμε για μακροπρόθεσμη επιτυχία, όπως ο Λίο όταν πήρε επιτέλους το Oσκαρ (όχι για το “Ο Λύκος της Wall Street”, κατά ειρωνεία της τύχης). Θέλω να διαβάσετε αυτή την παράγραφο πολύ προσεκτικά: υπογραμμίστε τη, κυκλώστε τη, τοποθετήστε μια επιγραφή νέον δίπλα της. Αν βάλετε τα χρήματά σας στο χρηματιστήριο για μία μόνο ημέρα, οι ιστορικές πιθανότητες να κερδίσετε χρήματα στο χρηματιστήριο είναι 50%. Αυτό σημαίνει ότι, αν επενδύσετε στην αγορά και στη συνέχεια πουλήσετε τις μετοχές σας την επόμενη κιόλας ημέρα, είναι εξίσου πιθανό να κερδίσετε χρήματα με το να χάσετε χρήματα. Αν όμως κρατήσετε τις μετοχές σας για ένα έτος, οι πιθανότητες να κερδίσετε χρήματα αυξάνονται στο 68%».