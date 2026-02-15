Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντάρ» του ΕΡΤnews Radio 105,8, με τους Μάκης Πολλάτος και Ντόνα Δρούτσα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο, σε συνδυασμό με τη 24ωρη λειτουργία 20 γραμμών λεωφορείων και του Τραμ, χαρακτηρίζοντάς την «μέτρο που έχει πάει πάρα πολύ καλά».

Όπως σημείωσε, καταγράφονται περισσότερες από 60.000 επικυρώσεις εισιτηρίων κάθε Σάββατο, με αυξητική τάση, γεγονός που –κατά τον ίδιο– αποτυπώνει την αποδοχή του μέτρου από το επιβατικό κοινό. «Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε βάρδια τα Σάββατα το βράδυ, την ώρα που η πόλη διασκεδάζει, στην κυριολεξία σώζουν ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι το 2025 σημειώθηκαν 522 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, αριθμός που, όπως είπε, αποτελεί την καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ακόμη χαμηλότερη και από τα έτη της πανδημίας. Πρόσθεσε δε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση από χρονιά σε χρονιά (2024–2025).

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλαν ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, η 24ωρη λειτουργία του Μετρό, η παράδοση νέων αυτοκινητοδρόμων –όπως ο άξονας Πατρών–Πύργου– καθώς και παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν έπειτα από προτάσεις συγγενών θυμάτων τροχαίων.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στην εγκατάσταση καμερών στους δρόμους της Αττικής, διαχωρίζοντάς τες σε δύο κατηγορίες.

Η πρώτη αφορά τις ήδη εγκατεστημένες κάμερες παλαιάς τεχνολογίας, όπως αυτές στην Αττική Οδό, οι οποίες αποστέλλουν πλέον ψηφιακά τα πρόστιμα. Όπως εξήγησε, στο παρελθόν η ειδοποίηση για μια παράβαση μπορούσε να καθυστερήσει έως και έξι ή οκτώ χρόνια, ενώ σήμερα αποστέλλεται μέσα σε δύο ημέρες.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά νέας γενιάς κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (AI), που λειτουργούν πιλοτικά. Σύμφωνα με τον υπουργό, σε δίκτυο οκτώ καμερών καταγράφονται καθημερινά πάνω από 40.000 παραβάσεις, αριθμός που χαρακτήρισε «δυσθεώρητο».

Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και κίνηση σε λεωφορειολωρίδες.

Όπως ανέφερε, οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής θα φτάσουν συνολικά τις 366 έως το καλοκαίρι, ενώ σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η σταδιακή εγκατάστασή τους.

Διευκρίνισε πάντως ότι οι κλήσεις από τις νέες κάμερες δεν αποστέλλονται ακόμη, καθώς το σύστημα λειτουργεί σε πιλοτικό στάδιο, προκειμένου να αξιολογηθεί ο όγκος των παραβάσεων και να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση της Αστυνομίας σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στόχος, όπως είπε, είναι έως τα μέσα Μαρτίου να έχει οργανωθεί η κατανομή του φόρτου εργασίας στα αστυνομικά τμήματα και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημαντική μείωση των παραβάσεων για μη χρήση κράνους, επισημαίνοντας ότι οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας έχουν συμβάλει καθοριστικά, καθώς –όπως τόνισε– η χρήση κράνους αποτελεί βασικό παράγοντα μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων.