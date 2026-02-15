Ο ισχυρισμός ακούγεται σαν σενάριο B-movie ταινίας κατά τις φθίνουσες ημέρες του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, αυτό το φημολογούμενο πρόγραμμα δεν είναι αποκύημα φαντασίας.

Για να κατανοήσουμε την τρέχουσα κατάσταση, πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία των στρατιωτικών προγραμμάτων θαλάσσιων θηλαστικών (MMPs). Από τον Ψυχρό Πόλεμο, η Σοβιετική Ενωση και η Αμερική έχουν δείξει ενδιαφέρον για τα θαλάσσια θηλαστικά ως εργαλεία εθνικής ασφάλειας.

Η πιο παλιά αναφερόμενη χρήση υδρόβιων θηλαστικών στην ενεργό στρατιωτική άμυνα ήταν κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Πέντε δελφίνια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στάλθηκαν στο Cam Ranh Bay του Βιετνάμ για να υπερασπιστούν τα αμερικανικά στρατιωτικά σκάφη από τον εχθρό. Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό εκπαίδευσε δελφίνια για να εντοπίζει εχθρικούς δύτες και θαλάσσια λιοντάρια για να ανιχνεύει νάρκες.

«Επιχειρήσεις»

Παρά την ιστορία των αναπτύξεων δελφινιών, η Ρωσία τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί σε μεγαλύτερα θηλαστικά. Το 2019, μια φάλαινα μπελούγκα καταγράφηκε από κάμερα στα ανοικτά των ακτών της βόρειας περιοχής Finnmark της Νορβηγίας. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο κοντά στο νησί Ingøya. Οι εικασίες σχετικά με τον σκοπό της φάλαινας κυμαίνονταν από την οπλοφορία και τη διεξαγωγή επιφανειακής επιτήρησης έως τον εντοπισμό υποβρύχιων απειλών.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2022, κατά τη διάρκεια της δεύτερης εισβολής της στην Ουκρανία, η Ρωσία απέδειξε ότι είχε διατηρήσει τα προγράμματα θηλαστικών της. Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, το ρωσικό πολεμικό ναυτικό τοποθέτησε δύο ζεύγη δελφινιών στην είσοδο του λιμανιού της Σεβαστούπολης με σκοπό -κατά πάσα πιθανότητα- να εμποδίσουν τις ουκρανικές δυνάμεις να διεισδύσουν στο λιμάνι υποβρυχίως για να σαμποτάρουν τα ρωσικά πολεμικά πλοία.

Οι πιο πρόσφατες δραστηριότητες ακανόνιστου πολέμου στον Ατλαντικό, ωστόσο, περιλαμβάνουν ένα πιο τρομερό είδος: τις φάλαινες-δολοφόνους όρκες. Τα αρχεία καταγραφής που διατηρεί ο επιστημονικός και ερευνητικός οργανισμός «Grupo de Trabajo Orca Atlantica» (GTOA) για τις όρκες «διαβάζονται» λιγότερο σαν έρευνες θαλάσσιας βιολογίας και περισσότερο σαν αναφορές αμφίβιας μονάδας δολιοφθοράς. Μεταφρασμένα σε στρατιωτική στόχευση οι ενέργειες των θηλαστικών αυτών θα μπορούσαν να αποκωδικοποιηθούν ως εξής:

Τακτική: Αυστηρή προσέγγιση, που συντονίζεται από τους εκπαιδευτές τους.

Τέλειοι πολεμιστές

Το 2000, το BBC ανέφερε ότι τα δελφίνια που εκπαιδεύτηκαν για να σκοτώνουν για το σοβιετικό ναυτικό έχουν πωληθεί στο Ιράν και άλλα υδρόβια θηλαστικά εκπαιδεύτηκαν από Ρώσους ειδικούς για να επιτίθενται σε πολεμικά πλοία. Η εκπαίδευση των κητωδών (συνήθως δελφίνια) για στρατιωτικούς σκοπούς είναι μια μακρά, πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης, υπομονή και θετική ενίσχυση. Είναι μια αυστηρή διαδικασία που χρειάζεται χρόνια για να ολοκληρωθεί, που περιλαμβάνει έναν βαθύ δεσμό εμπιστοσύνης μεταξύ ζώων και εκπαιδευτών.

Αλλά η πιο πρόσφατη στροφή του Πούτιν προς τις όρκες υποδηλώνει μια στρατηγική στροφή με τα εξής χαρακτηριστικά.