Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters ο Παχλαβί κάλεσε την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην καθυστερεί διαπραγματευόμενη με τους κληρικούς ηγέτες της Τεχεράνης για μια συμφωνία για τα πυρηνικά και επανέλαβε ότι θεωρεί την άμεση παρέμβαση προτιμητέα επιλογή.

Ο εξόριστος ηγέτης, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και ήταν εκτός Ιράν πριν ακόμη ανατραπεί ο πατέρας του με την Ισλαμική Επανάσταση το 1979, τόνισε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι μια επίθεση θα μπορούσε να επιταχύνει την πτώση της. «Είναι ζήτημα χρόνου. Ευελπιστούμε ότι αυτή η επίθεση θα επισπεύσει τη διαδικασία και ο λαός θα μπορέσει επιτέλους να επιστρέψει στους δρόμους και να το φτάσει μέχρι τέλους για την οριστική πτώση του καθεστώτος», είπε ο Παχλαβί στο Reuters. Η αναφορά του έρχεται μετά από μια εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και εκφοβισμού τον περασμένο μήνα που οδήγησε σε συλλήψεις χιλιάδων ανθρώπων, καθώς οι ιρανικές αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν περαιτέρω διαδηλώσεις μετά την καταστολή των πιο αιματηρών κινητοποιήσεων μετά το 1979.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως μια ειρηνική διαμαρτυρία στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολιτών και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, μεταξύ των οποίων οι βασιλικοί που υποστηρίζουν τον Παχλαβί και δείχνουν περιορισμένη οργανωτική παρουσία εντός του Ιράν. Σε συνέντευξή του στο Ρόιτερς τον περασμένο μήνα ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το επίπεδο της στήριξης του Παχλαβί εντός του Ιράν. Ο Παχλαβί επανέλαβε την έκκλησή του προς τις ΗΠΑ να δράσουν άμεσα και είπε ότι «οι πολίτες ευελπιστούν ότι κάποια στιγμή θα αποφασιστεί ότι δεν υπάρχει λόγος, δεν θα καταλήξουμε πουθενά με τις διαπραγματεύσεις. Επομένως, αυτή είναι η στιγμή για να επέμβουν οι ΗΠΑ και να κάνουν αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει, να επιστρέψει ο λαός. Η επέμβαση είναι ένας τρόπος να σωθούν ζωές».

Ο Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη και γνωστός πρόσωπο της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης, έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες εμφανίσεις και δηλώσεις στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, ζητώντας διεθνή στήριξη για την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος στην Τεχεράνη.