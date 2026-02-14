Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και προκάλεσε σκληρή αντιπαράθεση στο πάγο. Η σουηδική ομάδα κατήγγειλε άμεσα την παραβίαση, ενώ ο αρχηγός της ομάδας του Καναδά, Μπραντ Τζέικομπς, συνέχισε τον αγώνα με την ομάδα του. Οι διαιτητές εξετάζουν τις καταγγελίες και το βίντεο, την ώρα που φίλαθλοι και αναλυτές συζητούν αν οι ενέργειες του Κένεντι επηρέασαν το αποτέλεσμα. Σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις αναφέρεται ότι ο Έρικσον της Σουηδίας ζήτησε εξηγήσεις μετά από υποψίες για επαφή του χεριού με τον λίθο, ενώ στο βίντεο φαίνεται θερμό διάλογο μεταξύ των παικτών.

So sad to see the video of Canadian Olympian Marc Kennedy who got caught cheating for Team Canada in curling today. He was confronted by the Swedish team and reacted with a disservice to Canada. pic.twitter.com/BYKjVv2xsv — John Tomkinson (@johnwtomkinson) February 14, 2026

Τελικά ο Καναδάς επικράτησε με 8-6, σε έναν αγώνα που κρίθηκε σημαντικός για την πορεία του τουρνουά. Η σουηδική ομάδα, που είχε προηγουμένως ηττηθεί από την Ομάδα Βρετανίας, βρέθηκε υπό πίεση και οι καταγγελίες για παραβίαση των κανονισμών όξυναν το κλίμα. Σύμφωνα με καταγραφές και μαρτυρίες, μετά από μία φάση ο Έρικσον πλησίασε και επέμεινε ότι ο λίθος του Κένεντι είχε δεχθεί χειροκίνητη παρέμβαση πέρα από τη γραμμή «hog». Η αντίδραση του Καναδού ήταν άμεση και έντονη: φώναξε «Δεν το έχω κάνει ούτε μία φορά. Να πάτε να γ@@τε» προς τους αντιπάλους του και στη συνέχεια συνέχισε σε λεκτική αντιπαράθεση. Το περιστατικό σχολιάστηκε εκτενώς στα social media, ενώ βίντεο των στιγμών αναρτήθηκε από δημοσιογράφους και φιλάθλους. Κάποιοι σχολιαστές υπέδειξαν ότι τέτοιες αντιπαραθέσεις μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογία των ομάδων στο υπόλοιπο του αγώνα.

Οι αρμόδιες επιτροπές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων δήλωσαν ότι θα αναλύσουν το υλικό και τις καταγγελίες για να αποφανθούν εάν προκύπτει παραβίαση των κανόνων που διέπουν το κέρλινγκ.