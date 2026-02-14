Σημαντικό βήμα παραμονής έκανε, από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ Β’ επικρατώντας της Καβάλας.

Στο Καυτανζόγλειο, ο «Γηραιός» επιβλήθηκε με του Αστέρα Τρίπολης Β’ με 2-0. Ο Γιώργος Μάναλης με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό για να διπλασιάσει τα τέρματα των «κυανόλευκων» με σουτ ο νεοαποκτηθείς από την ΑΕΛ, Σοφιάν Τσάκλα στο 56ο λεπτό.

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη, που είχε και οριζόντιο δοκάρι σε κεφαλιά του Μάναλη στο 78’, αφενός πήρε το «τρίποντο» αφετέρου απομακρύνθηκε περαιτέρω από Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου που «κόλλησαν» στο 0-0.

Η ΑΣΑ απέτυχε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από το 23’, μετά την αποβολή του Βίκτορ Φερνάντεζ με δεύτερη κίτρινη κάρτα – απόφαση του διαιτητή Πέτρου Τσαγκαράκη που «οδήγησε» τη Νίκη Βόλου σε ανακοίνωση στο ημίχρονο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των Play Off του Α’ ομίλου και η βαθμολογία:

Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

1. Ηρακλής 25

2. Αναγ. Καρδίτσας 21

3. Νίκη Βόλου 21

4. Αστέρας Τρ. Β’ 16

Play Out

Στη διαδικασία των Play Out, ΠΑΟΚ Β’ και ΠΑΣ Γιάννινα ξεκίνησαν με νίκες. Οι «ασπρόμαυροι» διέλυσαν με 4-0 την Καβάλα στο γήπεδο της Καλαμαριάς, με το σουτ του Γιάννη Γκιτέρσου (36’), την κεφαλιά του Δημήτρη Κωττά (55’), το πέναλτι του Γιώργου Κοσίδη (76’) και το πλασέ του Καρέλ Μούστμα (90’+3’).

Ο ΠΑΟΚ Β’ ανέβασε τη διαφορά από τη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης έμειναν στο 0-0 στη Χαλάστρα. Σε ένα παιχνίδι με τρεις αποβολές (στο 60’ ο Άγγελος Παπαστεριανός για τους γηπεδούχους, στο 66’ ο Γιώργος Μανωλάκης και στο 86’ ο Γιάννης Δαλιανόπουλος για τους φιλοξενούμενους), ο ένας βαθμός δεν βοηθάει τις δυο ομάδες στην προσπάθεια παραμονής.

Κοντά σε αυτές βρέθηκε κι ο ΠΑΣ Γιάννινα που πέρασε νικηφόρα από την Ευκαρπία με το 1-0 επί του ουραγού Μακεδονικού. Το γκολ του Βασίλη Κοντονίκου στο 23’ έκανε τη διαφορά για τον «Άγιαξ της Ηπείρου». Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν με παίκτη λιγότερο το παιχνίδι λόγω αποβολής του Θωμά Καραμπέρη στο 76’.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των Play Out του Α’ Ομίλου και η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 4-0

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

1. ΠΑΟΚ Β’ 15

2. Καβάλα 12

3. Νέστος Χρυσούπολης 10

4. Καμπανιακός 9

5. ΠΑΣ Γιάννινα 8

6. Μακεδονικός 3