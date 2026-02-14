Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-85 από το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-12, μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος Φενέρ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-7.

Ένταση στο φινάλε του αγώνα μεταξύ των Ματίας Λεσόρ και Γουέιντ Μπάλντγουϊν, που «έσβησε» με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε με νύχια και με δόντια να μπει και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, σε μία βραδιά που είδε τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στην ενεργό δράση, μετά από απουσία έξι αγώνων και τον Κώστα Σλούκα να συμπληρώνει τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Μετά το νωχελικό πρώτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» βρήκαν παλμό μέσα από την άμυνά τους και από την all around εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που συνέβαλε στην ανάκτηση του προβαδίσματος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έμεινε στη θέση του οδηγού και στην τρίτη περίοδο, ενώ ακόμη κι όταν η Φενέρ έβγαλε αντίδραση στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και… προσπέρασε, είχε το σθένος να επιστρέψει και να μετατρέψει το ματς σε… θρίλερ.

Ωστόσο, στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα και αφού είχε προηγηθεί ένα κομβικό τρίποντο του Ερνανγκόμεθ (81-82 στα 10,1΄΄), 1/2 βολές του Γιάντουνεν (81-83 στα 8,5΄΄) και ένα… σπριντ του Σορτς για την ισοφάριση στα 2,5΄΄ (83-83), ο Μπάλντγουϊν είπε την τελευταία λέξη, παγώνοντας το Telekom Center Athens και χαρίζοντας στην πρωταθλήτρια Euroleague 2025 ένα τεράστιο διπλό.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 18 πόντους (3/4 τρίποντα) και 12 ριμπάουντ, ενώ 17 πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν και από 10 οι Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας.

Από τη Φενερμπαχτσέ έλαμψε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με career high σε πόντους (26π., 6/7 τρίποντα), ενώ στους 13 με το νικητήριο καλάθι τελείωσε τον αγώνα ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85

Ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» την αμυντική του ολιγωρία στην περιφέρεια στο πρώτο δεκάλεπτο, δίνοντας την ευκαιρία στη Φενερμπαχτσέ να δώσει ρεσιτάλ από τα 6,75 (6/10) και να ελέγξει το ρυθμό. Με πρωταγωνιστή τον Μπιμπέροβιτς (11π. στο α΄ δεκ., 3/3 τρίποντα), η τουρκική ομάδα άρχισε να ξεφεύγει στο σκορ, για να βρεθεί στο +8 (12-20) στο 8΄ με τρίποντο του Μέλι και στο +9 (16-25) με «βόμβα» του Γιάντουνεν. Ωστόσο, ο Ερνανκόμεθ βρήκε το πρώτο εύστοχο του Παναθηναϊκού από τα 6,75, διαμορφώνοντας το 19-25 στο 10΄.

Με τους «πράσινους» να ανεβάζουν ταχύτητα στην άμυνα, έχοντας πρωταγωνιστή τον Ισπανό που έδωσε λύσεις τόσο στην επίθεση (σημείωσε 9π. στο β΄ δεκ.), όσο και στα ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά. Ο Ερνανγκόμεθ μείωσε σε 25-27 με το… καλησπέρα και παρότι ο Μπιμπέροβιτς «εκτέλεσε» από τα 6,75 (25-30), ο Ισπανός συνέχισε… ατάραχος ισοφαρίζοντας σε 34-34 στο 16΄ και χαρίζοντας το προβάδισμα στο «τριφύλλι» στο 18΄ (38-36). Το «πράσινο» σερί ολοκληρώθηκε στο 8-0 με τρίποντο του Ερνανγκόμεθ για το 42-36, με τον Παναθηναϊκό να επιχειρεί να χτίσει διαφορά, αλλά Μέλι από τα 6,75 και Μπιμπέροβιτς υπέγραψαν την επιστροφή της Φενέρ για το 42-41 του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με την ίδια προσήλωση στην άμυνα και στην τρίτη περίοδο και βρήκε στο πρόσωπο του Ρογκαβόπουλου το ξέσπασμα που έψαχνε, όταν με προσωπικό σερί 5-0 του Έλληνα φόργουορντ διαμορφώθηκε το 55-48 στο 26΄. Η τουρκική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά Φαρίντ και Χολμς μέσα στη ρακέτα κράτησαν το προβάδισμα για τους «πράσινους», δίνοντας τη σκυτάλη στον Σλούκα, ο οποίος διαμόρφωσε το 62-56 της τρίτης περιόδου.

Στον… επίλογο του αγώνα, η Φενερμπαχτσέ έτρεξε ένα κομβικό επιμέρους σκορ 3-14, που ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς, παίρνοντας και πάλι στα… χέρια της το προβάδισμα με 65-70 στο 33΄. Ωστόσο, η επιμονή των Σλούκα και Ναν έφερε νέα ισοφάριση στο 35΄ (73-73). Μπιτίμ και Σλούκας… αντάλλαξαν τρίποντα στο 76-76, ενώ με τον Ντε Κολό να βρίσκεται στην καρδιά της πράσινης ρακέτας γράφτηκε το 76-78 στο 38΄. Με τις δύο ομάδες να περνούν στη γραμμή των ελευθέρων βολών και τον Παναθηναϊκό να μην αξιοποιεί καλές άμυνες, ο Μπάλντγουϊν έγραψε με 2/2 βολές στα 53,1΄΄ για τη λήξη το 78-80. Ακολούθησε το πέμπτο φάουλ του Ναν πάνω στον Χόρτον-Τάκερ, με τον Αμερικανό των «πράσινων» να κάθεται στον πάγκο, πριν διαμορφωθεί το 78-82 στα 15,5΄΄. Και πάλι όμως το σύνολο του Αταμάν δεν κατέθεσε τα… όπλα. Ο Ερνανγκόμεθ μείωσε με γρήγορο τρίποντο στο 81-82, ενώ το δώρο του Γιάντουνεν (1/2 βολές) το εκμεταλλεύτηκε ο Σορτς, ο οποίος σαν… κεραυνός ισοφάρισε σε 83-83 στα 2,5΄΄. Και ενώ όλοι περίμεναν παράταση, ο Μπάλντγουϊν βρήκε στόχο από την κορυφή στην εκπνοή, διαμορφώνοντας το τελικό 83-85.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Νέντοβιτς, Κοβάλσκι

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 10, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 8, Χολμς 4, Σλούκας 10 (1), Ρογκαβόπουλος 5 (1), Γκραντ 4, Ναν 17 (1), Φαρίντ 7, Ερνανγκόμεθ 18 (3).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπίρσεν, Μπάλντγουϊν 13 (1), Μέλι 6 (2), Χόρτον-Τάκερ 6 (1), Μπόστον 2, Ντε Κολό 10, Μπιμπέροβιτς 26 (6), Μπιτίμ 5 (1), Γιάντουνεν 11 (2), Κόλσον 3 (1), Μπιρτς 3.