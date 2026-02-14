Ο 12χρονος Miguel Araújo Machado κατέληξε λίγο μετά τη διακομιδή του στο Hospital Municipal Modesto de Carvalho. Ο Benício, 8 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, όπου υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα. Η είδηση προκάλεσε βαθιά συγκίνηση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε ολόκληρη την πολιτεία.

Ο Thales ήταν παντρεμένος με τη Sarah Tinoco Araújo, κόρη του δημάρχου της Itumbiara, Dione Araújo (Unión Brasil). Η μητέρα των παιδιών απουσίαζε από την πόλη τη στιγμή του συμβάντος.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Thales φέρεται να ενήργησε αφού πληροφορήθηκε για φερόμενη απιστία της συζύγου του. Λίγες ώρες πριν το περιστατικό, είχε αναρτήσει οικογενειακό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο αναφερόταν στη σημασία των παιδιών και της οικογένειάς του, καθώς και μια αποχαιρετιστήρια επιστολή με την οποία ζητούσε συγγνώμη από τους οικείους του και εξέφραζε τον πόνο του.

Η Δημοτική Αρχή της Itumbiara κήρυξε τριήμερο επίσημο πένθος και ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Ο δήμαρχος υπέστη επιβάρυνση της υγείας του όταν ενημερώθηκε για το γεγονός, ενώ η μητέρα των ανηλίκων αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η τελετή αποχαιρετισμού, ύστερα από λεκτικές επιθέσεις που δέχθηκε από παριστάμενους.

Ειδικοί στην οικογενειακή ψυχολογία επισημαίνουν ότι περιστατικά όπως αυτό αναδεικνύουν τους κινδύνους που συνδέονται με την ακραία έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου και τη ζήλια. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως διπλή ανθρωποκτονία ακολουθούμενη από αυτοκτονία, ενώ στην τοπική κοινωνία έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και της ψυχολογικής υποστήριξης.

Η κοινή γνώμη εξέφρασε έντονη αγανάκτηση και αποδοκιμασία για την πράξη, τονίζοντας ότι τα παιδιά ήταν αθώα και δεν είχαν καμία σχέση με τυχόν συζυγικές διαφορές. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η σημασία της συναισθηματικής αγωγής και της ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών προστασίας, ώστε να αποτρέπονται παρόμοιες τραγωδίες.