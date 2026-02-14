

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση από την πρώτη εβδομάδα των Απόκρεω οι ψυχές έρχονται και πάλι στη γη.

Αυτή την εβδομάδα (από την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Απόκρεω μέχρι και την Κυριακή της Τυροφάγου), καταλύουμε απ όλα, όλες τις ημέρες, εκτός από κρέας (λευκή νηστεία). Δηλαδή τρώμε τυροκομικά, αυγά και ψάρια.

Την εβδομάδα αυτή ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης την ονομάζει “προνήστιμον” και η υμνογραφία “προκαθάρσιον”, επειδή κατ’ εξοχήν αυτή μάς προετοιμάζει, για να εισέλθουμε στην Τεσσαρακοστή.

Ετσι κλείνει η προπαρασκευαστική περίοδος των τριών εβδομάδων του Τριωδίου και μπαίνουμε στην Μ. Τεσσαρακοστή.Στις εκκλησίες, την Κυριακή της Τυρινής, κατά την ευαγγελική περικοπή θα ακουστεί ο λόγος του Χριστού που αναφέρεται στη μεγάλη αρετή της συγχωρητικότητας, με τα εξής λόγια: « ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.»